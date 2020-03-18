Более 1000 белорусов нуждаются в помощи дипломатов для возвращения домой из стран, в которых закрыли границы

Новости Беларуси. Министерство иностранных дел продолжает следить за белорусами, которые сейчас находятся за рубежом и испытывают трудности с возвращением на родину в связи с закрытием границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Некоторые государства приняли такое решение из-за неблагоприятной эпидемситуации в их странах.
С момента острой фазы в Беларусь при поддержке наших дипломатов уже вернулись более 1 700 наших соотечественников. И это без учета многочисленных обращений в посольства Беларуси в России и Украине.
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Не удивительно, ведь многие наши соотечественники работают в соседних государствах или путешествуют транзитом. Теперь же территория Украины закрыта на въезд для иностранцев до 3 апреля. До 1 мая запрет на въезд ввела и Россия. Наши граждане могут в любой момент вернуться домой, даже если следуют транзитом через Москву. Для этого нужно иметь билет на вылет из аэропортов «Домодедово» и «Шереметьево», гарантирующий, что в течение суток они покинут территорию России.