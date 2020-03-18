Более 1000 белорусов нуждаются в помощи дипломатов для возвращения домой из стран, в которых закрыли границы

Новости Беларуси. Министерство иностранных дел продолжает следить за белорусами, которые сейчас находятся за рубежом и испытывают трудности с возвращением на родину в связи с закрытием границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД: ситуация сложная, но критических моментов, связанных с угрозой жизни граждан, сегодня не отмечено

Некоторые государства приняли такое решение из-за неблагоприятной эпидемситуации в их странах.