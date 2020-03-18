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Более 1000 белорусов нуждаются в помощи дипломатов для возвращения домой из стран, в которых закрыли границы

18 марта 2020 17:37
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Новости Беларуси. Министерство иностранных дел продолжает следить за белорусами, которые сейчас находятся за рубежом и испытывают трудности с возвращением на родину в связи с закрытием границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД: ситуация сложная, но критических моментов, связанных с угрозой жизни граждан, сегодня не отмечено

Некоторые государства приняли такое решение из-за неблагоприятной эпидемситуации в их странах.

Более 1000 белорусов нуждаются в помощи дипломатов для возвращения домой из стран, в которых закрыли границы-1

С момента острой фазы в Беларусь при поддержке наших дипломатов уже вернулись более 1 700 наших соотечественников. И это без учета многочисленных обращений в посольства Беларуси в России и Украине.

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Не удивительно, ведь многие наши соотечественники работают в соседних государствах или путешествуют транзитом. Теперь же территория Украины закрыта на въезд для иностранцев до 3 апреля. До 1 мая запрет на въезд ввела и Россия. Наши граждане могут в любой момент вернуться домой, даже если следуют транзитом через Москву. Для этого нужно иметь билет на вылет из аэропортов «Домодедово» и «Шереметьево», гарантирующий, что в течение суток они покинут территорию России.

Более 1000 белорусов нуждаются в помощи дипломатов для возвращения домой из стран, в которых закрыли границы-4

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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