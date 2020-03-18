МИД: ситуация сложная, но критических моментов, связанных с угрозой жизни граждан, сегодня не отмечено

Новости Беларуси. Есть проблемы с возвращением белорусов из Египта. По разным оценкам от 3 000 до 5 000 наших сограждан сейчас находятся в этой стране, в которой также введены ограничительные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Глаз, официальный представитель министерства иностранных дел Беларуси:

В ближайшем фокусе внимания белорусских дипмиссий находятся еще порядка 1200 белорусских граждан. Это не количество белорусов, пребывающих за рубежом, а оценочное число тех, кому содействие может потребоваться в ближайшее время. Еще порядка 1 100 граждан Беларуси находятся за рубежом по линии только белорусских туристических операторов, в том числе в отдаленных странах. Большое число наших соотечественников пребывает в Египте.

Более 1000 белорусов нуждаются в помощи дипломатов для возвращения домой из стран, в которых закрыли границы

Ситуация остается сложной. Вместе с тем критических моментов, связанных с угрозой жизни граждан, на сегодняшний день не отмечено.

Продолжается работа над поиском вариантов разрешения ситуации, связанной с отказом российских авиалиний взять на борт белорусских туристов из Гоа и Шри-Ланки.