«Для меня имеет значение, что не только мы помним». Дочь Витольда Гинтовта встретилась с минскими школьниками

Новости Беларуси. Минской школе № 202 могут присвоить почетное имя Витольда Гинтовта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 марта с ее учениками встретилась дочь Героя СССР. Тамаре Некрашевич презентовали работу о малоизвестных фактах из жизни легендарного танкиста. Тему продолжит Дмитрий Боярович.

Слегка волнуясь, но зная тему, эти ребята презентуют работу, которую они готовили несколько месяцев. Она посвящена Герою СССР. Фотографии, переписка, свидетельства сослуживцев – все это о Витольде Гинтовте собрали Ульяна и Иван. Школьники встречались с родственниками легендарного танкиста, работали в архивах, интернете.

Иван Савицкий, учащийся ГУО «Средняя школа № 202 Минска»:

Мне запомнилось то, что он принимал решения за командира. Когда он ехал в танке, у него был приоткрытый люк. Он мог наблюдать, у него было преимущество в обзоре перед командиром.

Ульяна Тараканова, учащаяся ГУО «Средняя школа № 202 Минска»:

Он мог погибнуть. Несмотря на это, он всегда защищал людей, которые были с ним в танке.

Особое значение эти слова имели для Тамары Некрашевич. Дочь Витольда Гинтовта пришла на встречу с ребятами. И в какой-то момент даже не смогла сдержать эмоций.

Женщина говорит: отец не любил рассказывать о войне. Возможно потому, что хорошо знал цену победы.

Тамара Некрашевич, дочь Витольда Гинтовта:

Для меня это какое-то имеет значение, что не только мы помним, не только мой внук, но еще кто-то помнит об этом. Уже начинают немножечко перевирать историю. Поэтому важно, чтобы мы знали наше прошлое.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Особая значимость у работы еще и оттого, что школа, ученики которой ее провели, находится на улице Гинтовта в Минске. Свое название она получила в 1990 году. Кстати, через пять дней исполнится ровно 30 лет с момента переименования.

Витольд Гинтовт и его экипаж на войне уничтожили 21 немецкий танк. В том числе четыре «Тигра». Звание Героя СССР ему присвоили уже в 1944-м. Танкист принадлежал к легендарному литовскому роду Довспрунгов. В честь Витольда Михайловича названы улицы в Гродно и в деревне Слободщина. Работа этих ребят, возможно, поспособствует увеличению списка.

Лариса Провоторова, учитель ГУО «Средняя школа № 202 Минска»:

Мы будем ходатайствовать о присвоении школе почетного имени Героя Советского Союза Гинтовта Витольда Михайловича. Многие школы носят почетные имена, и я считаю, что этот человек заслуживает этого.