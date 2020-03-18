Из-за страха голодной смерти или по заданию подполья. Почему в публичный дом в Витебске пришло так много девушек?
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
К тому моменту, как солдаты фашистской Германии полностью оккупировали Беларусь, большинством населения в городах и селах по понятным причинам были женщины.
Но если их отцы и мужья сражаются на фронте глобально, за Родину и за Сталина, у женщин, на первый взгляд, минимальные задачи: накормить детей и просто выжить. Но как это сделать, каждая для себя решала сама.
Кузьма Козак, кандидат исторических наук:
В немецких документах написано, что в Витебске, когда объявили прием женщин в дома терпимости, они были удивлены, что пришло количество больше, чем предполагалось.
Почему в тот публичный дом в Витебске пришли столько девушек? Вопрос, на который с годами ответить только сложнее. Мало кто шел на это без угрызений совести. Скорее, из-за страха голодной смерти. Редко, но были случаи, когда в такие заведения попадали по заданию подполья.
Анатолий Шарков, доктор исторических наук:
Имея связи среди немецких офицеров, где-то получить какую-то информацию. Если была такая возможность, где-то спрятать временно. Вполне могли оказать помощь где-то и в спасении военнопленных. Могли сказать, что это родственники. Дело в том, что первое время, даже если находились родственники среди наших военнопленных, то немецкое командование отпускало домой.