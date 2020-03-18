Из-за страха голодной смерти или по заданию подполья. Почему в публичный дом в Витебске пришло так много девушек?

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

К тому моменту, как солдаты фашистской Германии полностью оккупировали Беларусь, большинством населения в городах и селах по понятным причинам были женщины.

Но если их отцы и мужья сражаются на фронте глобально, за Родину и за Сталина, у женщин, на первый взгляд, минимальные задачи: накормить детей и просто выжить. Но как это сделать, каждая для себя решала сама.