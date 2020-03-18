Женился на подчинённой Любе. Как сложилась судьба 20-летнего лейтенанта, который командовал 40 бойцами в юбках

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

По официальной статистике, в Великую Отечественную на фронте сражаются 800 тысяч женщин. Существуют и части, полностью состоящие из представительниц слабого пола. Полевые романы и интриги в окопах. Откровенно о романтических отношениях под пулями Леонид Федорович об этом слышал, но то, что его, 20-летнего парня, сделают командиром женской батареи, такого ему даже ночами в госпитале не снилось. После предложения, от которого невозможно отказаться, уже опытный, но молодой лейтенант едет в столицу.

Сорок бойцов в юбках из 73-й зенитно-артиллерийской бригады ждут его в районе Ботанического сада. Казалось бы, цветник. Но вскоре выясняется: если в нем вдруг запахло любовью, значит, для командира это «пахнет жареным».

Леонид Шах, командир 269-й отдельной батареи в 1944-1946 гг.:

Для подразделений, которые полностью были укомплектованы женщинами, строго-строго карались, командиры наказывались, которые это допускали. Те командиры батареи, где были девушки, и которые собирались жениться… Так вот троих таких девушек присылали к нам служить, то есть чтобы они не встречались. И эти командиры батареи где-то раз в месяц приезжали ко мне в гости, чтобы встретиться со своей девушкой.

Скрывая тайны чужого немадридского двора, командир и сам не раз попадает в интересное положение, ведь он один, где сорок на него одного. Все, как одна, старше и с серьезным образованием. Девушки за глаза и с любовью назовут его «младшой». А сам младшой не знает, где укрыться от пылких страстей.

Леонид Шах:

Одна убежала. Она как бы влюбилась в меня, но я знал, что это очень преследуется. Боялся, думал: «А на самом деле, возьмут да отправят в штрафную роту. Зачем это мне нужно?» Она убежала под Москву, и мне еще с месяц кгбисты говорили: «Ты допустил, это из-за тебя она убежала». «Фронтовая дружба, пронесённая через все атаки». История любви медсестры и лейтенанта, связавшая их на десятки лет Но сердце командира недолго бьется ровно. Свою подчиненную Любу он полюбил тихо и для всех незаметно.

Леонид Шах:

Не должны были знать подчиненные, подруги и вся батарея, потому что этим самым я разлагал остальных: «Раз тебе можно, так почему нам нельзя?» С Любой они распишутся только перед увольнением из армии, а до этого они так и будут встречаться втихаря на ее ночных дежурствах. Ведь неизвестно, что страшнее: штрафбат или женская зависть.