МИД: Белавиа будет продолжать доставлять белорусских граждан в Минск

Новости Беларуси. Национальный авиаперевозчик также не планирует отменять полеты, в том числе в страны ЕС, чтобы все белорусы смогли вернуться домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Глаз, официальный представитель Министерства иностранных дел Беларуси:

Обращаем внимание, что национальный авиаперевозчик не намерен по инициативе белорусской стороны отменять запланированные полеты, в том числе в страны Европейского союза, и будет продолжать доставлять белорусских граждан в Минск. Речь идет о прямых рейсах в Париж, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Прагу, Будапешт и по другим направлениям.

С 29 марта 2020 года ОАО «Белавиа» также планирует запуск рейса Минк – Вена. Достигнута договоренность о продолжении рейсов Белавиа в Египет до 31 марта специально для возможности вывоза находящихся там граждан Республики Беларусь.