МИД: Белавиа будет продолжать доставлять белорусских граждан в Минск

Новости Беларуси. Национальный авиаперевозчик также не планирует отменять полеты, в том числе в страны ЕС, чтобы все белорусы смогли вернуться домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Национальный авиаперевозчик также не планирует отменять полеты, в том числе в страны ЕС, чтобы все белорусы смогли вернуться домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анатолий Глаз, официальный представитель Министерства иностранных дел Беларуси:
Обращаем внимание, что национальный авиаперевозчик не намерен по инициативе белорусской стороны отменять запланированные полеты, в том числе в страны Европейского союза, и будет продолжать доставлять белорусских граждан в Минск. Речь идет о прямых рейсах в Париж, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Прагу, Будапешт и по другим направлениям.
С 29 марта 2020 года ОАО «Белавиа» также планирует запуск рейса Минк – Вена. Достигнута договоренность о продолжении рейсов Белавиа в Египет до 31 марта специально для возможности вывоза находящихся там граждан Республики Беларусь.
Те белорусы, которые уже оказались в странах с ограничениями и желают вернуться домой, но не в состоянии сделать это самостоятельно, могут рассчитывать на поддержку наших дипломатов. Достаточно обратиться в посольства или по горячей линии в МИД.
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