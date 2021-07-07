«С 2008-го в среднем раз в месяц езжу». Что советует посмотреть в Беларуси блогер-путешественник?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Расскажите, есть ли у вас какой-то топ мест, которые вам очень сильно понравились?
Александр Шестопалов, блогер-путешественник:
Сложный вопрос, потому что чем больше путешествуешь, тем больше этот топ разрастается в итоге. Начав с, не побоюсь этого слова, попсовых Мира, Несвижа и Новогрудка, я с 2008 года в среднем раз в месяц езжу. Посещаем мы обычно до пяти мест (объектов может быть побольше) архитектурной, природной – разной тематики, в общем.
Выделить… Опять же, другие обидятся, но оттолкнемся, например, от природы. Великолепнейшая экологическая тропа, заповедник или заказник это, не знаю точно, Голубые озера. Настолько там здорово, что каждый год как минимум один раз я туда езжу, каких-то новых друзей вожу.
В 2019 году как-то краем уха по радио я услышал любопытную новость. Оказывается – если это правда, конечно – у российских туристов топ-3 мест, которые они посещают в Беларуси с туристическими целями, это Минск (целиком, как общее), Несвиж с дворцово-парковым ансамблем и третье – как-то глаза на лоб немножко полезли – усадьба Репиных «Здравнево» на берегу Двины. Поезжайте туда в июле, там воздух медом пахнет, это же просто фантастика.
Ну и какие-то всегда реперные точки всегда надо обязательно искать. То есть какие-то фишечки, очень мало кому известные. Например, в Беларуси жил самый высокий человек за всю историю человечества. Он не в книге рекордов Гиннесса, но документальное свидетельство есть.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Вы обходитесь без экскурсоводов, сами ищете те факты, за которыми едете в определенное место. Вы обходитесь без развлечений, которые для вас подготовят. Обходитесь без всех, тем не менее продолжаете путешествовать по Беларуси. Дайте совет людям, которые не знают, с чего начать.
Александр Шестопалов:
Как китайцы говорят, самый длинный путь начинается с первого шага, и это половина пути. В наших книжных магазинах, не только минских, но и областных и районных, есть прекраснейшие разного размера отделы, в которых можно найти соответствующую литературу, начиная от книжек, заканчивая какими-то путеводителями. Заглянуть туда и просто определиться, что вам нравится, что вам интересно.
Если вам хочется по природным объектам проехаться, где-то какой-то самый толстый дуб Беларуси посмотреть, красивые ключи, кринички – одно. Кого-то замки привлекают, кого-то костелы, кого-то церкви православные, кого-то – еще что-то. Плясать уже от этого, потому что в процессе движения оно реформироваться начинает. Начинал я тогда в 2008 году, мне хотелось все подряд – вот это, вот это, вот это. Потом что-то приелось и захотелось именно чего-то оригинального: если я куда-то еду, значит, там есть что-то такое, чего нет в других местах.