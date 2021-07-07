«С 2008-го в среднем раз в месяц езжу». Что советует посмотреть в Беларуси блогер-путешественник?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Расскажите, есть ли у вас какой-то топ мест, которые вам очень сильно понравились?

Александр Шестопалов, блогер-путешественник:

Сложный вопрос, потому что чем больше путешествуешь, тем больше этот топ разрастается в итоге. Начав с, не побоюсь этого слова, попсовых Мира, Несвижа и Новогрудка, я с 2008 года в среднем раз в месяц езжу. Посещаем мы обычно до пяти мест (объектов может быть побольше) архитектурной, природной – разной тематики, в общем. Выделить… Опять же, другие обидятся, но оттолкнемся, например, от природы. Великолепнейшая экологическая тропа, заповедник или заказник это, не знаю точно, Голубые озера. Настолько там здорово, что каждый год как минимум один раз я туда езжу, каких-то новых друзей вожу. В 2019 году как-то краем уха по радио я услышал любопытную новость. Оказывается – если это правда, конечно – у российских туристов топ-3 мест, которые они посещают в Беларуси с туристическими целями, это Минск (целиком, как общее), Несвиж с дворцово-парковым ансамблем и третье – как-то глаза на лоб немножко полезли – усадьба Репиных «Здравнево» на берегу Двины. Поезжайте туда в июле, там воздух медом пахнет, это же просто фантастика. Ну и какие-то всегда реперные точки всегда надо обязательно искать. То есть какие-то фишечки, очень мало кому известные. Например, в Беларуси жил самый высокий человек за всю историю человечества. Он не в книге рекордов Гиннесса, но документальное свидетельство есть.