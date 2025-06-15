Почему председатель «Снов» отказался от акционирования и не пожалел? Узнали из первых уст

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Я был на том большом разговоре у Президента, когда встал Радоман и сказал: я не буду акционироваться. И Президент именно вас в этом поддержал.

Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов»:

Возник тогда вопрос, что уставы не соответствовали. Если помните, вы сказали, что Радоман держит всю инфраструктуру. Инфраструктура вся – и клубы, и бассейн – на балансе агрокомбината. И я оказываю всем помощь. На сегодня у нас ни одной государственной акции нет. Все акции – «Агрокомбината Снов». Мы только разделили на долевое участие всех наших тружеников.

Александр Осенко:

И каждый работник понимает, что он работает на общее дело и на себя.