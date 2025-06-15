Почему председатель «Снов» отказался от акционирования и не пожалел? Узнали из первых уст

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Я был на том большом разговоре у Президента, когда встал Радоман и сказал: я не буду акционироваться. И Президент именно вас в этом поддержал.
Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов»:
Возник тогда вопрос, что уставы не соответствовали. Если помните, вы сказали, что Радоман держит всю инфраструктуру. Инфраструктура вся – и клубы, и бассейн – на балансе агрокомбината. И я оказываю всем помощь. На сегодня у нас ни одной государственной акции нет. Все акции – «Агрокомбината Снов». Мы только разделили на долевое участие всех наших тружеников.
Александр Осенко:
И каждый работник понимает, что он работает на общее дело и на себя.
Николай Радоман:
Потому что по концу года 10 % от прямой производственной прибыли мы делим на дивиденды, акции. Да, пусть это небольшие деньги. Где-то пенсионеры 500-600 долларов получают. Это действенная поддержка людям.
Тогда, на том большом разговоре, меня Президент поддержал. И мы остались не одними в стране. В Гродненском районе, кажется, 15 хозяйств остались СПК. Самое интересное, когда поглядишь таблицу – результаты сельского хозяйства Беларуси. Поглядеть сверху, призовые все места кто занимает? Все СПК. И мне сегодня при СПК проще управлять людьми. Цени и не воруй. Плохо сделаешь – будешь наказан. И все это люди понимают.
Жилье для работниковнужно строить, но нельзя сразу давать квартиры – Радоман объяснил почему.