Прямой эфир

Почему председатель «Снов» отказался от акционирования и не пожалел? Узнали из первых уст

15 июня 2025 07:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов».

Почему председатель «Снов» отказался от акционирования и не пожалел? Узнали из первых уст-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Я был на том большом разговоре у Президента, когда встал Радоман и сказал: я не буду акционироваться. И Президент именно вас в этом поддержал.

Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов»: 
Возник тогда вопрос, что уставы не соответствовали. Если помните, вы сказали, что Радоман держит всю инфраструктуру. Инфраструктура вся – и клубы, и бассейн – на балансе агрокомбината. И я оказываю всем помощь. На сегодня у нас ни одной государственной акции нет. Все акции – «Агрокомбината Снов». Мы только разделили на долевое участие всех наших тружеников.

Александр Осенко:
И каждый работник понимает, что он работает на общее дело и на себя.

Почему председатель «Снов» отказался от акционирования и не пожалел? Узнали из первых уст-4

Николай Радоман:
Потому что по концу года 10 % от прямой производственной прибыли мы делим на дивиденды, акции. Да, пусть это небольшие деньги. Где-то пенсионеры 500-600 долларов получают. Это действенная поддержка людям.

Тогда, на том большом разговоре, меня Президент поддержал. И мы остались не одними в стране. В Гродненском районе, кажется, 15 хозяйств остались СПК. Самое интересное, когда поглядишь таблицу – результаты сельского хозяйства Беларуси. Поглядеть сверху, призовые все места кто занимает? Все СПК. И мне сегодня при СПК проще управлять людьми. Цени и не воруй. Плохо сделаешь – будешь наказан. И все это люди понимают.

Жилье для работниковнужно строить, но нельзя сразу давать квартиры – Радоман объяснил почему.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # Интервью # Николай Радоман # Александр Осенко

Другие новости рубрики

Все новости
Жильё для работников нужно строить, но нельзя сразу давать квартиры. Почему – объяснил Радоман
15 июня 2025 07:21

Жильё для работников нужно строить, но нельзя сразу давать квартиры. Почему – объяснил Радоман

В чём феномен «Агрокомбината Снов»? Николай Радоман раскрывает секреты
15 июня 2025 07:17

В чём феномен «Агрокомбината Снов»? Николай Радоман раскрывает секреты

Звуки выстрелов, запах пороха и раритетная техника! На «Линии Сталина» воссоздали сражение при Кандагаре
14 июня 2025 19:02

Звуки выстрелов, запах пороха и раритетная техника! На «Линии Сталина» воссоздали сражение при Кандагаре