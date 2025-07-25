С 1 августа в Беларуси вырастут пособия по уходу за ребёнком до 3 лет

Повысить социальную защищенность и качество жизни населения. С 1 августа в стране увеличится бюджет прожиточного минимума. Вместе с ним вырастут надбавки к пенсиям, государственные пособия и отдельные социальные выплаты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, финансовая помощь по уходу за ребенком до трех лет увеличится на 8,2 %. Вырастут размеры выплат для отдельных категорий семей, воспитывающих детей старше 3 лет и детей-инвалидов.

Светлана Коваль, заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

На первого ребенка размер пособия будет 932 рубля, то есть они увеличатся на 70 рублей. Если в семье двое детей, то размер пособия по уходу за ребенком до трех лет составит 1065 рублей. Рост – 80 рублей. Если в семье воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до трех лет, то размер пособия по уходу за ним составит почти 1 200 рублей.

На систему государственных пособий в 2025 году запланировано 3,7 миллиарда. Из них почти 2 миллиарда на выплату пособий по уходу за детьми в возрасте до 3 лет.