В Могилёвской области появился первый комбайнер-тысячник

Механизатор сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Заря» Сергей Алленков в свой 25-й уборочный сезон первым в Могилевской области намолотил тысячу тонн зерна. Рубеж взят на озимом ячмене, урожайность которого, несмотря на сложные погодные условия, оказалась выше прошлогодней, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот успех – звено в истории целой семейной династии, чей общий стаж насчитывает почти 100 лет. Отец и мать Сергея также трудились в этом хозяйстве. Сейчас, во время летних каникул, родному предприятию помогает уже сын агрария – студент работает на зерносушилке. Для самого Алленкова это далеко не первый рекорд: в прошлом году общий намолот зерновых (включая кукурузу) составил восемь тысяч тонн.

Сергей Алленков, механизатор сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Заря»:

В этом году очень тяжелые погодные условия. Боремся с погодой, по 2-3 часа убираем. Первая тысяча была немножко сложная.

Личные поздравления первому в регионе «тысячнику» адресовал губернатор области Анатолий Исаченко. Механизатору вручили ценные подарки и особую парадную форму – футболку и кепку с гордой надписью: «Мастер золотого колоса».