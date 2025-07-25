В Миноблисполкоме наградили лучших представителей торговли

Накануне профессионального праздника чествуют тех, кто ежедневно создает комфорт для покупателей. 30 лучших работников торговли удостоены высоких наград. Почетные грамоты и благодарности вручены на церемонии в Миноблисполкоме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это люди, которые развивают отрасль. Продавцы, кассиры, товароведы. Только в Минской области в этой сфере заняты свыше 53 тысяч человек, большинство из них – женщины. Розничная торговля показывает хорошие результаты, появляются новые объекты, в том числе в сельской местности.

Людмила Антипенко, заведующая магазином № 30 «Народный» (Солигорский район): Работаю в «Солигорскторге» заведующей магазина. Уже отработала на руководящей должности 12 лет, а в общей сложности 40 лет в торговле. Трудовой путь начинался с 17 лет. Раньше была отработка. Я отработала в деревне 4 года, как положено. Но потом все по карьерной лестнице.

Светлана Короткевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Можно сказать, что по итогам первого полугодия 2025 года наша отрасль работает достаточно эффективно. Сегодня темпы розничного товарооборота сложились на уровне 109 % к уровню прошлого года. Отмечается рост открытия торговых объектов. Сегодня торговая отрасль – вторая по величине, по вкладу в ВВП нашей страны. И можно говорить, что в преддверии этого знаменательного праздника 22 %, или почти 600 тысяч населения, задействованы в нашей отрасли.

Всего в Минской области функционирует более полутысячи торговых объектов. Профессиональный праздник их работники отметят уже в воскресенье.