В Центре подготовки кадров МВД наградили победителей турнира по практической стрельбе

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Вы никогда не были гостями на нашей земле, вы всегда для нас друзья. Поэтому в любое время мы вас ждем здесь не только по служебным вопросам, но всегда будем рады видеть вас с вашими семьями. Желаю вам счастья, здоровья, удачи и мирного неба над головой наших граждан. В любой стране, где бы они ни находились. И чтобы вы побольше оттачивали свое мастерство именно таким образом, на учебных полигонах.