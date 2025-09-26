В Центре подготовки кадров МВД наградили победителей турнира по практической стрельбе
В Центре подготовки кадров МВД состоялась торжественная церемония награждения победителей открытого турнира по практической стрельбе среди групп оперативно-боевого назначения спецподразделений «Ни шагу назад!», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На протяжении недели соревновались представители Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, России, Таджикистана и Узбекистана. Всего 21 команда. Каждый этап состязаний требовал от бойцов высокого профессионального мастерства.
Итогом стали блестяще выполненные задачи и оточенная слаженность подразделений. И, что немаловажно, ценный обмен опытом. Заслуженные награды победителям вручил министр внутренних дел Иван Кубраков. Отдельно глава МВД обратился к представителям зарубежных команд.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Вы никогда не были гостями на нашей земле, вы всегда для нас друзья. Поэтому в любое время мы вас ждем здесь не только по служебным вопросам, но всегда будем рады видеть вас с вашими семьями. Желаю вам счастья, здоровья, удачи и мирного неба над головой наших граждан. В любой стране, где бы они ни находились. И чтобы вы побольше оттачивали свое мастерство именно таким образом, на учебных полигонах.
Из иностранных команд первыми стали представители СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области, получившие суперприз – сертификат на новый мотоцикл. Среди белорусов лучшие – сотрудники Службы безопасности Президента, которым вручен сертификат на трицикл. Отмечен отряд милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома – абсолютный лидер в ряде дисциплин. Бойцы выступали вне зачета.