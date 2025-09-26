Под Буда-Кошелёво останки пропавшего узбекского героя войны передали его землякам

Сохранить память о подвиге. Официальным представителям Узбекистана переданы останки Абдулажана Дадабаева – уроженец Ферганской области участвовал в обороне Беларуси. Место его гибели обнаружили участники поискового клуба «Алые погоны», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изучив архивы о боях возле деревни Рогинь, кадеты приехали на «разведку». Металлоискатель помог обнаружить в лесу противогаз одного из красноармейцев. При раскопках подняли останки бойцов и их снаряжение.

Юрий Самусев, кадет Гомельского кадетского училища: Раскопки – это очень удивительная вещь, каждый год ты не знаешь, что произойдет, можно найти еще много чего интересного. В первую очередь, для меня это очень важно, так как историческая ценность – это самое главное достояние нашей Республики Беларусь.

Павел Денисенко, руководитель поискового клуба «Алые погоны» Гомельского кадетского училища:

Нам известно, как происходили события 1941 года между деревней Рогинь и Неговка. Бойцы ветбатальона, которые оказывали помощь животным, устроили засаду на немецкую колонну с применением огнестрельного оружия и 45-миллиметровыми пушками. Немцы вынуждены были отступить, вызвали в подкрепление авиацию, этот подвиг дал Красной армии оторваться от преследователей.

В одном из солдатских медальонов сохранился вкладыш – он принадлежал 23-летнему рядовому из Узбекистана. Останки бойца переданы землякам.