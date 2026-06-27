Новости по тегу #заседание ООН

На заседании белорусская сторона также намерена донести до мирового сообщества информацию о заявлениях украинского руководства, в которых открыто декларируется готовность наносить удары по территории Беларуси.
В Нью-Йорке состоялось пленарное заседание 80-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций
Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.
Всего в сессии принимают участие 150 глав государств и правительств, а также министры иностранных дел.
Об этом заявил временный поверенный в делах Беларуси при Организации Объединенных Наций Артем Тозик на заседании Совета Безопасности ООН.
В МИД Польши утверждают, что данный инцидент связан с действиями России. По предварительным данным, встреча может пройти 12 сентября.
Заявление сделано в рамках интерактивного диалога со специальным докладчиком ООН. Дипломат озвучила подготовленное Минском совместное заявление от имени 22 стран.
Анклав по-прежнему подвергается израильской блокаде. Не обходится без жертв: гибнут не только мирные жители, но и гуманитарные работники.
На это в своем выступлении на 63-й сессии Комиссии социального развития, обратил внимание заместитель постоянного представителя Беларуси при ООН.
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