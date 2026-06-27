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Новости по тегу #заседание ООН

Заседание СБ ООН в связи с атакой на автобус с белорусами в Брянской области состоится 29 июня
27 июня 2026 08:09

Заседание СБ ООН в связи с атакой на автобус с белорусами в Брянской области состоится 29 июня

Рыженков: западным политикам застилают глаза личные амбиции, и за ними они не видят простых людей
28 сентября 2025 10:34

Рыженков: западным политикам застилают глаза личные амбиции, и за ними они не видят простых людей

Рыженков: Запад создаёт «силиконовый занавес» в области искусственного интеллекта
26 сентября 2025 06:56

Рыженков: Запад создаёт «силиконовый занавес» в области искусственного интеллекта

В Нью-Йорке начала работу неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН
24 сентября 2025 05:59

В Нью-Йорке начала работу неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН

Белорусский дипломат на заседании Совбеза ООН: закрытие Польшей границы угрожает стабильности в регионе
13 сентября 2025 08:01

Белорусский дипломат на заседании Совбеза ООН: закрытие Польшей границы угрожает стабильности в регионе

По просьбе Польши будет созвано экстренное заседание Совбеза ООН
11 сентября 2025 10:53

По просьбе Польши будет созвано экстренное заседание Совбеза ООН

Беларусь призвала бороться с торговлей людьми на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве
24 июня 2025 06:18

Беларусь призвала бороться с торговлей людьми на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве

Алжир запросил встречу Совбеза ООН из-за ситуации в Палестине
03 апреля 2025 07:49

Алжир запросил встречу Совбеза ООН из-за ситуации в Палестине

Беларусь на площадке ООН призвала отказаться от дискриминационных мер, подрывающих устойчивое развитие
11 февраля 2025 10:35

Беларусь на площадке ООН призвала отказаться от дискриминационных мер, подрывающих устойчивое развитие

Превратить штаб-квартиру ООН в «Квартал-95» не вышло. Итоги 78-й Генассамблеи
24 сентября 2023 18:18

Превратить штаб-квартиру ООН в «Квартал-95» не вышло. Итоги 78-й Генассамблеи

Беларусь старается быть донором безопасности в Восточной Европе – Владимир Макей во время визита в Нью-Йорке
04 октября 2018 08:04

Беларусь старается быть донором безопасности в Восточной Европе – Владимир Макей во время визита в Нью-Йорке

Беларусь представила фотовыставку «Быть чемпионом: история великих побед» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
04 октября 2018 06:10

Беларусь представила фотовыставку «Быть чемпионом: история великих побед» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке