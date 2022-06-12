Рычаг манипуляций. Кто больше всего пострадает от санкций Запада?

Все чаще звучат заявления об опасности мирового голода. Белорусам он точно не грозит – ассортимент любого магазина тому подтверждение, да и грамотная аграрная политика дает свои всходы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Минус 49 миллионов. ООН предупредила о возможном сокращении населения в связи с глобальным голодом. Подробнее здесь. В результате геополитических игр больше всего пострадают страны Африки и Ближнего Востока. Санкции обрубили им все поставки зерна и многих других жизненно важных продуктов. А собственный урожай находится под угрозой из-за засухи и военных конфликтов.

Но такая ситуация Западу даже на руку. Еще 2010 году продовольственный кризис в странах Африки и Ближнего Востока обернулся чередой государственных переворотов. Так называемая арабская весна стала сокрушительным ударом для этих стран, которые тогда претендовали на лидерство в своем регионе и имели довольно мощную армию и спецслужбы. Эта ситуация позволила Западу получить контроль чужих территорий и покупать дорогие ресурсы по дешевке. Именно поэтому европейские страны и США довольно прохладно реагируют на растущую проблему. И голод – удобный рычаг манипуляций, который Запад не стесняется приводить в движение. Об этом на неделе говорил и глава государства

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они хотят через этот вселенский голод организовать остальные страны, подтянуть к себе, чтобы бомбить здесь Россию, заодно и нас. В этом главная причина, а не в голоде – как подтянуть к коллективному Западу эти страны. Они голодают, а зерно пропадает в Украине. Предложили уже семь направлений экспорта зерна – вывозите. Прошло больше месяца – никто ничего не везет.