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«Меня очень долго искала». История девочки, которую мама потеряла в Болгарии

12 июня 2022 18:21
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Новости Беларуси. С началом каникул у детей и подростков появилось больше свободного времени. Вместе с тем, как показывает практика, в летнюю пору число несчастных случаев и даже преступлений стремительно растет среди молодых людей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И еще одна проблема – потерявшиеся дети.  

«Меня очень долго искала». История девочки, которую мама потеряла в Болгарии-1

Мария Шкурко, ученица средней школы № 99 Минска:  
Я в Болгарии была. Я просто гуляла и вдруг заметила, что мамы уже нет. Я потерялась, и мама меня очень долго искала.  
Почему дети теряются?  
Они долго играют. И потом их вдруг мама зовет, и они забывают, что мама их звала, и они просто убегают в другое место.  

«Меня очень долго искала». История девочки, которую мама потеряла в Болгарии-4

Александр Марфин, ученик средней школы № 99 Минска:  
Мы можем, например, маленькие дети могут куда-то уйти. Я вот знаю один случай. Мальчик один утонул в Мухле.  

«Меня очень долго искала». История девочки, которую мама потеряла в Болгарии-7

Юрий Кривошейн, инспектор ИДН Фрунзенского РУВД Минска:  
Родители зачастую не знают, где их несовершеннолетние дети. Где-то там за занятостью на работе не интересуются вообще, где они на данный момент, предполагая, что они находятся дома. Все это приводит к тому, что дети совершают какие-то правонарушения. Наиболее часто употребляют спиртные напитки в общественных местах, используют вейпы, залазят в воду, где это запрещено.  
В фонтаны можно залазить?  
Нет. В фонтаны категорически запрещено залазить. Во-первых, это грубое нарушение общественного порядка, а во-вторых, это опасно для жизни и здоровья.  
Часто дети теряются летом...  
Буквально недавно была история, когда 2-летний ребенок бесконтрольно покинул территорию частного дома, где проживает. Переезжал на велосипеде, который у него был с собой, проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.  
До которого часу можно находиться детям, подросткам на улице?  
Несовершеннолетние в возрасте до 16 лет могут находиться на улице без сопровождения законных представителей либо лиц, их заменяющих, совершеннолетних, до 23:00 и с 6:00 утра следующего дня.  

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# Дети и родители # общество # Оксана Семашко # Фотофакт

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