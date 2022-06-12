«Меня очень долго искала». История девочки, которую мама потеряла в Болгарии  

Мария Шкурко, ученица средней школы № 99 Минска: Я в Болгарии была. Я просто гуляла и вдруг заметила, что мамы уже нет. Я потерялась, и мама меня очень долго искала. – Почему дети теряются? – Они долго играют. И потом их вдруг мама зовет, и они забывают, что мама их звала, и они просто убегают в другое место.

Юрий Кривошейн, инспектор ИДН Фрунзенского РУВД Минска:

Родители зачастую не знают, где их несовершеннолетние дети. Где-то там за занятостью на работе не интересуются вообще, где они на данный момент, предполагая, что они находятся дома. Все это приводит к тому, что дети совершают какие-то правонарушения. Наиболее часто употребляют спиртные напитки в общественных местах, используют вейпы, залазят в воду, где это запрещено.

– В фонтаны можно залазить?

– Нет. В фонтаны категорически запрещено залазить. Во-первых, это грубое нарушение общественного порядка, а во-вторых, это опасно для жизни и здоровья.

– Часто дети теряются летом...

– Буквально недавно была история, когда 2-летний ребенок бесконтрольно покинул территорию частного дома, где проживает. Переезжал на велосипеде, который у него был с собой, проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

– До которого часу можно находиться детям, подросткам на улице?

– Несовершеннолетние в возрасте до 16 лет могут находиться на улице без сопровождения законных представителей либо лиц, их заменяющих, совершеннолетних, до 23:00 и с 6:00 утра следующего дня.

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