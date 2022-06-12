Минус 49 миллионов. ООН предупредила о возможном сокращении населения в связи с глобальным голодом

Все чаще звучат заявления об опасности мирового голода. Белорусам он точно не грозит – ассортимент любого магазина тому подтверждение, да и грамотная аграрная политика дает свои всходы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но в некоторых точках планеты ситуация действительно патовая. Африка, Латинская Америка, южноазиатские страны бьют в набат, но похоже, что западный мир их не слышит. Уж очень громко лязгают танки, взрываются мины и звенят монеты.

Валерия Попкова, корреспондент:

Сейчас мир стоит на пороге крупнейшего продовольственного кризиса за последние десятилетия. Процесс, который запустила пандемия коронавируса, усугубляется с каждым днем. С этим ничего не могут поделать даже основные игроки мирового рынка. Индия – крупнейший экспортер пшеницы, чтобы защитить интересы своей страны, ограничила вывоз зерна. После этого мировой рынок лишился около 15 %. Еще примерно 10 % приходятся на Россию. Вот только эта пшеница после санкций Евросоюза находится вне доступа. Москва просто не может реализовать многие поставки. Это и еще множество других причин делают голод проблемой мирового масштаба. Как заявил генсек ООН, 49 миллионам жителей 43 стран грозит голодная смерть. Еще 140 миллионов испытывают острую нехватку продуктов питания. Что является причиной глобального голода?

Последнее время в СМИ все чаще говорят о высоких ценах на продукты. В Польше стоимость хлеба выросла почти на 30 %. В Германии цены на пшеницу и ее производные также начали бить исторические рекорды. А вот Грузия и вовсе может остаться без муки. Все это – результат дефицита пшеницы на мировом рынке. Пшеница является основой питания почти для всей планеты. Средний объем производства и потребления примерно 670 миллионов тонн. Слишком много стран начали ощущать нехватку этой культуры и обвинять в этом Россию, а с ней попутно и Беларусь.