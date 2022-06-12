Политолог о причинах мирового голода: США экспортируют инфляцию в другие страны

Все чаще звучат заявления об опасности мирового голода. Белорусам он точно не грозит – ассортимент любого магазина тому подтверждение, да и грамотная аграрная политика дает свои всходы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но в некоторых точках планеты ситуация действительно патовая. Африка, Латинская Америка, южно-азиатские страны бьют в набат, но похоже, что западный мир их не слышит. Уж очень громко лязгают танки, взрываются мины и звенят монеты.