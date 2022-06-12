Политолог о причинах мирового голода: США экспортируют инфляцию в другие страны
Все чаще звучат заявления об опасности мирового голода. Белорусам он точно не грозит – ассортимент любого магазина тому подтверждение, да и грамотная аграрная политика дает свои всходы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но в некоторых точках планеты ситуация действительно патовая. Африка, Латинская Америка, южно-азиатские страны бьют в набат, но похоже, что западный мир их не слышит. Уж очень громко лязгают танки, взрываются мины и звенят монеты.
Минус 49 миллионов. ООН предупредила о возможном сокращении населения в связи с глобальным голодом. Подробнее здесь.
На самом деле хранилища зерна опустели еще в 2020 году. Причина – пандемия коронавируса и перебои в цепочках поставок. Тогда цены уже увеличились почти в два раза. И тонна пшеницы превысила 300 долларов. Еще больше ситуация ухудшилась из-за западных санкций, которые заблокировали экспорт удобрений и зерна. Цены опять взлетели. А последним ударом стало решение Индии ограничить экспорт пшеницы
Вячеслав Сутырин, политолог, главный редактор Eurasia.Expert:
Проблема в том, что США бесконтрольно печатали деньги. Был включен печатный станок, и это привело к глобальной инфляции. Доллар – мировая резервная валюта, они эту инфляцию экспортируют в другие регионы мира. Сбрасывают на голову всего мира. И, кстати говоря, в Евросоюзе такая же ситуация. Ведь рост еврозоны был практически на нуле еще в прошлом году. И они тоже активно печатали деньги. Накачка экономики дешевыми деньгами. И это тоже привело к скачку цен на пшеницу.