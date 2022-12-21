Лукашенко внёс изменения в указ о предоставлении господдержки при строительстве жилья

Новости Беларуси. Президент внес изменения в указ о предоставлении господдержки при строительстве жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принципиальными являются два момента: те очередники, которые получили участок до 15 января 2022 года, могут строить на них дома с государственной поддержкой, если земля находится в малых городах, поселках городского типа и селах не по месту постановки на учет нуждающихся. Указом также предусмотрено, что в исключительных случаях (с разрешения местных исполкомов) возможно отчуждение земельных участков, предоставленных нуждающимся, до истечения пяти лет с момента государственной регистрации построенных на них домов. Ранее срок составлял восемь лет.