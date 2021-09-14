День народного единства должен стать понятным каждому белорусу. Какие мнения звучали на диалоговой площадке в Гомеле?
Новости Беларуси. День народного единства должен стать исторически и юридически понятным каждому белорусу. Такое мнение 14 сентября прозвучало в рамках диалоговой площадки, посвященной дате 17 сентября в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 80 лет белорусы не поднимали некоторые неудобные для соседей факты, что в результате привело к искажению восприятия самой нашей истории. Сегодня в обществе назрела необходимость восполнить пробел в знаниях о процессах, предшествовавших воссоединению Западной и Восточной Беларуси.
Партизанское движение на присоединенных Польшей территориях, колониальная политика в отношении части белорусских земель и курс на тотальную полонизацию без права на самоопределение и существование белорусов как народа. Архивы хранят тысячи достоверных документов, и сегодня эксперты и историки активно выносят их на общественное обсуждение.
Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:
Они хотели осуществить полонизацию, чтобы национальная принадлежность белорусов нигде не упоминалась, ни язык. Наказывали детей, которые пытались какое-то словечко вставить белорусское или русское, в школе польской наказывали за это дело. Точно такая же ситуация осуществлялась и на работе: старались проводить политику полонизации.
Александр Шинкарев, заместитель прокурора Гомельского района:
Мы начинаем понимать, что многие уже начинают по-другому все осмысливать. И происходившие события начинают осмысливаться по-другому. И больше молодежь стала обращаться к истории, к юриспруденции. Нас начали звать, причем зовет нас сама молодежь, чтобы мы пришли и рассказали и исторические моменты, и юридические. Им стало интересно.
Юридической и моральной оценкой событий 1939 года для белорусского народа в Гомеле поделились эксперты, историки и юристы, молодежь органов юстиции и прокуратуры.