День народного единства должен стать понятным каждому белорусу. Какие мнения звучали на диалоговой площадке в Гомеле?

Новости Беларуси. День народного единства должен стать исторически и юридически понятным каждому белорусу. Такое мнение 14 сентября прозвучало в рамках диалоговой площадки, посвященной дате 17 сентября в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 80 лет белорусы не поднимали некоторые неудобные для соседей факты, что в результате привело к искажению восприятия самой нашей истории. Сегодня в обществе назрела необходимость восполнить пробел в знаниях о процессах, предшествовавших воссоединению Западной и Восточной Беларуси.

Партизанское движение на присоединенных Польшей территориях, колониальная политика в отношении части белорусских земель и курс на тотальную полонизацию без права на самоопределение и существование белорусов как народа. Архивы хранят тысячи достоверных документов, и сегодня эксперты и историки активно выносят их на общественное обсуждение.