Дмитрий Басков о новой должности: я даже представить себе не мог, что Президент примет такое решение

Новости Беларуси. Дмитрий Басков назначен членом Совета Республики Национального собрания по квоте Президента. Такое кадровое решение 14 сентября принял Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что на эту должность назначает не только патриота своей страны, но и человека, способного принести ей пользу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная задача сенатора – помогать людям. Об этом глава государства сообщил во время рабочей встречи во Дворце Независимости. Нового сенатора Президент сразу представил председателю верхней палаты парламента Наталье Кочановой. В должности Дмитрий Басков будет заниматься социальными вопросами и спортивной тематикой.

«Патриотизма у тебя хватает». Александр Лукашенко назначил Дмитрия Баскова на должность сенатора. Читайте здесь.

Александр Лукашенко не понаслышке знает, какую ответственность перед людьми и страной несет парламентарий, потому пожелал сенатору Баскову успехов в новой должности.