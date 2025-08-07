В Литве поднялась цена на корзину самых дешевых продуктов

Ее средняя стоимость в июле 2025 года была на 16,8 % дороже, чем в тот же период 2024-го, и составила 77 евро. Отмечается, что за последние четыре года самые дешевые продукты подорожали более чем на 20 евро. Среди данной категории товаров дефицитными стали яйца, подсолнечное масло, темный шоколад и молотый кофе. Такую динамику эксперты связывают с галопирующей инфляцией в стране, которая может достичь 5 % к концу года, превышая средний показатель по Евросоюзу в два раза.