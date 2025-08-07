Прямой эфир

В Литве поднялась цена на корзину самых дешевых продуктов

07 августа 2025 13:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Серьезные экономические проблемы сегодня наблюдаются по всей Европе. Так, например, в Литве взлетела цена на корзину самых дешевых продуктов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве поднялась цена на корзину самых дешевых продуктов-2

Ее средняя стоимость в июле 2025 года была на 16,8 % дороже, чем в тот же период 2024-го, и составила 77 евро. Отмечается, что за последние четыре года самые дешевые продукты подорожали более чем на 20 евро. Среди данной категории товаров дефицитными стали яйца, подсолнечное масло, темный шоколад и молотый кофе. Такую динамику эксперты связывают с галопирующей инфляцией в стране, которая может достичь 5 % к концу года, превышая средний показатель по Евросоюзу в два раза.

# Новости Литвы # Кризис в ЕС

Другие новости рубрики

Все новости
В ФРГ промышленное производство упало до минимума со времён пандемии
07 августа 2025 13:39

В ФРГ промышленное производство упало до минимума со времён пандемии

Путин заявил, что не против встречи с Зеленским, но нужны условия
07 августа 2025 13:37

Путин заявил, что не против встречи с Зеленским, но нужны условия

В Нацбанке Украины предложили переименовать копейку, чтобы разорвать с Москвой
07 августа 2025 11:48

В Нацбанке Украины предложили переименовать копейку, чтобы разорвать с Москвой