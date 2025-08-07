Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью и.о. Президента Мьянмы Мьин Све

Александр Лукашенко направил соболезнование председателю Комиссии национальной безопасности и мира Мьянмы в связи с уходом из жизни исполняющего обязанности Президента страны. От имени белорусского народа и себя лично глава государства адресовал глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким Мьин Све в это тяжелое для них время, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.