В ФРГ промышленное производство упало до минимума со времён пандемии

Новые антирекорды из Германии. Объемы промышленного производства в стране находятся на самом низком уровне со времен пандемии. Федеральное статистическое ведомство сообщило о падении выпуска товаров в июне практически на 2 % в сравнении с маем, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хуже всего ситуация обстоит в таких отраслях как машиностроение – минус 5,3 %, фармацевтика потеряла 11 %, спад в пищевой промышленности – 6 %. Отмечается, что показатели просели даже сильнее, чем ожидали эксперты. Затяжной экономический кризис, спровоцированный пандемией и усугубившийся прекращением поставок газа из России, продолжает давить на Германию. А планы правительства даже на минимальное восстановление экономики могут подорвать новые торговые пошлины США, которые с этого дня вступили в силу. В связи с этим, согласно данным Минфина, бюджетный дефицит Германии уже через четыре года может достигнуть 170 миллиардов евро.