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Путин заявил, что не против встречи с Зеленским, но нужны условия

07 августа 2025 13:37
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Путин заявил, что не против встречи с Зеленским, но нужны условия-0

Президент России Владимир Путин заявил, что не против встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским, но при этом подчеркнул необходимость предварительных условий. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, до них еще далеко.  Кремль заявил о своей готовности к диалогу, но считает, что требуется серьезная подготовка, особенно учитывая требования Киева к четкой повестке дня.

Ранее уже обсуждалась возможность трехсторонней встречи с Дональдом Трампом, но Москва предпочла сосредоточиться на двусторонних переговорах с США.

Фото: pixabay

# Международная политика

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