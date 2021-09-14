Владимир Караник о распространении коронавируса: цифра сегодня ещё не достигает пиков 2020 года

Новости Беларуси. Бесперебойная работа, невзирая на праздники, выходные и повышенную нагрузку сезонного подъема заболеваемости коронавирусом. Именно так должна функционировать система здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Бесперебойная работа, невзирая на праздники, выходные и повышенную нагрузку сезонного подъема заболеваемости коронавирусом. Именно так должна функционировать система здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь вступила в новую опасную фазу пандемии – начал распространяться новый штамм короновируса, так называемый «дельта». Но и в столице, и в регионах медики держат ситуацию под контролем. Методы профилактики, лечения и вакцинация позволяют избежать массового распространения и вспышки новой волны.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Цифра на сегодняшний момент еще не достигает пиков прошлого года. Во многом здесь, наверное, сыграла вакцинация, формируется хоть какая-то иммунная прослойка, плюс накоплен опыт борьбы. Основные усилия сейчас направлены на то, чтобы продолжить кампанию по вакцинации, защитить наиболее уязвимый контингент – это пожилые лица и лица, имеющие хронические заболевания. Очень радует, что и по Гродненской, и по Брестской областям достигнуты целевые цифры вакцинации как работников системы здравоохранения, так и работников системы социальной защиты, что фактически снижает риск неконтролируемого распространения инфекции именно среди наиболее уязвимой группы – пациентов с хроническими заболеваниями либо пожилых людей.
Сейчас все внимание масштабной вакцинации. Растет число прививочных пунктов, а параллельно с этим – научных площадок, что позволяет найти наиболее эффективный рецепт борьбы с эпидемией. Участники заседания еще раз напомнили о том, как важно не откладывать вакцинацию, ведь чем быстрее будет получен коллективный иммунитет, тем скорее трудности 2021 года уйдут в прошлое.
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