Владимир Караник о распространении коронавируса: цифра сегодня ещё не достигает пиков 2020 года

Новости Беларуси. Бесперебойная работа, невзирая на праздники, выходные и повышенную нагрузку сезонного подъема заболеваемости коронавирусом. Именно так должна функционировать система здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь вступила в новую опасную фазу пандемии – начал распространяться новый штамм короновируса, так называемый «дельта». Но и в столице, и в регионах медики держат ситуацию под контролем. Методы профилактики, лечения и вакцинация позволяют избежать массового распространения и вспышки новой волны.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Цифра на сегодняшний момент еще не достигает пиков прошлого года. Во многом здесь, наверное, сыграла вакцинация, формируется хоть какая-то иммунная прослойка, плюс накоплен опыт борьбы. Основные усилия сейчас направлены на то, чтобы продолжить кампанию по вакцинации, защитить наиболее уязвимый контингент – это пожилые лица и лица, имеющие хронические заболевания. Очень радует, что и по Гродненской, и по Брестской областям достигнуты целевые цифры вакцинации как работников системы здравоохранения, так и работников системы социальной защиты, что фактически снижает риск неконтролируемого распространения инфекции именно среди наиболее уязвимой группы – пациентов с хроническими заболеваниями либо пожилых людей.