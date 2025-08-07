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СК РФ назвал отравление одной из причин смерти экс-участницы «Дома-2» Малининой

07 августа 2025 15:05
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В Нижнем Новгороде найдено тело Полины Малининой, бывшей главы регионального отделения модельного агентства, руководство которого обвиняется в мошенничестве. Об этом пишет РИА Новости.

Следствие рассматривает версию отравления, назначена экспертиза. 

В агентстве предлагали платные курсы стоимостью до 200 000 рублей, сулящие карьеру в медиа- и модельной индустрии. Пострадавшими признаны более 300 человек, возбуждено уголовное дело. Трое его организаторов были арестованы, а Малинина находится под «подпиской». СМИ сообщают, что ранее она участвовала в телешоу и жила в Москве.

# Международная политика

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