СК РФ назвал отравление одной из причин смерти экс-участницы «Дома-2» Малининой

В Нижнем Новгороде найдено тело Полины Малининой, бывшей главы регионального отделения модельного агентства, руководство которого обвиняется в мошенничестве. Об этом пишет РИА Новости.

Следствие рассматривает версию отравления, назначена экспертиза.

В агентстве предлагали платные курсы стоимостью до 200 000 рублей, сулящие карьеру в медиа- и модельной индустрии. Пострадавшими признаны более 300 человек, возбуждено уголовное дело. Трое его организаторов были арестованы, а Малинина находится под «подпиской». СМИ сообщают, что ранее она участвовала в телешоу и жила в Москве.