Руслан Абрамчик на границе: с нами находятся специалисты со знанием диалектов, которые смогут наладить контакты с детьми

Новости Беларуси. Уже больше месяца на границе и 3 недели непосредственно в ТЛЦ находятся беженцы в ожидании гуманитарного коридора. Белорусы делают все возможное, чтобы их поддержать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интеллектуальное развитие детей и их психологическая разгрузка стали поводом визита в лагерь большой делегации из системы образования Гродненской области. К ним присоединились коллеги из международной организации ЮНИСЕФ. Во время посещения логистического центра педагоги из числа беженцев предложили свою помощь, и уже вместе специалисты выработали концепцию дальнейших действий.

Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома: Мы должны определиться с местом, где можно провести индивидуальное консультирование. Здесь с нами сейчас находятся представители и специалисты иракского подразделения ЮНИСЕФ со знанием не просто языков, но и диалектов курдского языка, которые смогут наладить контакты с детьми. В дальнейшем мы будем определять форматы волонтерской деятельности с детьми. Из числа находящихся здесь беженцев также есть люди, которые в предыдущий визит ЮНИСЕФ высказали желание в организации содействия в работе с детьми.

Но развитие детей заключается не только в образовании, необходима и поддержка здоровья. В лагере этот вопрос под особым контролем, ведь среди детей наблюдается рост заболеваний легкой формы, но общее количество обращений к медикам сократилось на треть.

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Пока белорусская сторона выполняет все обязательства, на западном фронте без перемен. Однако падать духом не время, а легкий морозец восточной душе уже нипочем. Отогревшись, представители курдской общины забрались повыше – там теплее – и затянули песню о такой любимой, но уже далекой родине.

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