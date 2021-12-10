Беременная уехала в больницу с угрозой преждевременных родов. С какими жалобами беженцы обращаются к медикам?

Все это время на границе работает наша съемочная группа. Подробности расскажет Константин Герцев.

Новости Беларуси. Уже больше месяца на границе и три недели в ТЛЦ находятся беженцы в ожидании гуманитарного коридора и решения ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы делают все возможное, чтобы их поддержать, особенно когда на улице непривычный для беженцев мороз. В логистическом центре работают врачи и волонтеры. Ежедневно привозятся тонны гуманитарной помощи.

Константин Герцев, корреспондент: Безусловно, тема образования в ТЛЦ звучит громко, но и теме здравоохранения уделяется особое внимание. Мы пообщались со специалистами бригады скорой медицинской помощи, которые круглосуточно дежурят на территории центра.

Александр Гадомский, врач Гродненской областной станции скорой медицинской помощи:

Количество обращений постепенно снижается за счет того, что часть мигрантов возвращается в Ирак. Обращения те же – температура, кашель, насморк, сейчас появилось обращение с зубной болью. Беременная женщина сейчас уехала в больницу скорой помощи с диагнозом «угроза преждевременных родов». А так все остальные пациенты легкие, тяжелых пациентов в основном нет. Ребенок – отец отказался от госпитализации, подозрение на аппендицит. Какие причины – тяжело объяснить.

Константин Герцев:

Сейчас в лагере время обеда. Военные разгружают горячее питание. Ожидается приезд представителей Белорусского общества Красного Креста с гуманитарными наборами.