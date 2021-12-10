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Беременная уехала в больницу с угрозой преждевременных родов. С какими жалобами беженцы обращаются к медикам?

10 декабря 2021 13:25
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Новости Беларуси. Уже больше месяца на границе и три недели в ТЛЦ находятся беженцы в ожидании гуманитарного коридора и решения ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы делают все возможное, чтобы их поддержать, особенно когда на улице непривычный для беженцев мороз. В логистическом центре работают врачи и волонтеры. Ежедневно привозятся тонны гуманитарной помощи.  

Все это время на границе работает наша съемочная группа. Подробности расскажет Константин Герцев.  

Беременная уехала в больницу с угрозой преждевременных родов. С какими жалобами беженцы обращаются к медикам?-1

Константин Герцев, корреспондент:  
Безусловно, тема образования в ТЛЦ звучит громко, но и теме здравоохранения уделяется особое внимание. Мы пообщались со специалистами бригады скорой медицинской помощи, которые круглосуточно дежурят на территории центра.  

Беременная уехала в больницу с угрозой преждевременных родов. С какими жалобами беженцы обращаются к медикам?-4

Александр Гадомский, врач Гродненской областной станции скорой медицинской помощи:  
Количество обращений постепенно снижается за счет того, что часть мигрантов возвращается в Ирак. Обращения те же – температура, кашель, насморк, сейчас появилось обращение с зубной болью. Беременная женщина сейчас уехала в больницу скорой помощи с диагнозом «угроза преждевременных родов». А так все остальные пациенты легкие, тяжелых пациентов в основном нет. Ребенок – отец отказался от госпитализации, подозрение на аппендицит. Какие причины – тяжело объяснить.  

Константин Герцев:  
Сейчас в лагере время обеда. Военные разгружают горячее питание. Ожидается приезд представителей Белорусского общества Красного Креста с гуманитарными наборами.  

«Планируется, что будет развернут отдельный фургон». На границе хотят организовать учёбу детей-беженцев. Подробнее здесь.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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