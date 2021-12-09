У беженки из Ирака родился ребёнок. Показываем эксклюзивные фото малыша из гродненской больницы

Новости Беларуси. В лагере беженцев 9 декабря настоящее событие: первый курдский ребенок родился на нашей земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гродненские врачи приняли роды у беженки из Ирака. Мальчик родился путем кесарева сечения. Малыш весит 3,5 килограмма. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

В лагере беженцев сегодня пополнение, и причина этому – мальчик, который появился на свет в одной из гродненских больниц.

Его отец, 30-летний Бараа из Ирака, сейчас спокойно делится впечатлениями. На эмоции просто не осталось сил.

Родился мальчик, ему дали имя Рэга. Я, конечно, очень счастлив. Я очень переживал, что такие погодные условия и проживание в лагере плохо скажутся на здоровье моей жены. Но все, слава богу, случилось хорошо. Ребенок родился здоровым. Я постоянно созваниваюсь с женой и врачами. И очень благодарен Беларуси за то, что нам предоставили такую возможность, чтобы наш ребенок родился здесь. Но я понимаю ситуацию сейчас, не хочу возвращаться на родину, потому что у меня маленький новорожденный ребенок и Европа нас не ждет. Я хотел бы остаться в Беларуси, чтобы ваша страна помогла мне в этом.

Сейчас в лагере наблюдаются около 10 женщин в положении, ежедневный медицинский осмотр и усиленное питание им гарантированы.