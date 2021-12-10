Дмитрий Шевцов о беженцах в ТЛЦ: пришла большая гуманитарная помощь от МОМ. Привезли то, что мы заказывали
Новости Беларуси. Уже больше месяца на границе и три недели в ТЛЦ находятся беженцы в ожидании гуманитарного коридора и решения ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы делают все возможное, чтобы их поддержать, особенно когда на улице непривычный для беженцев мороз. В логистическом центре работают врачи и волонтеры. Ежедневно приезжают тонны гуманитарной помощи. Все это время на границе работает наша съемочная группа.
Подробности расскажет Константин Герцев.
Константин Герцев, корреспондент:
Если говорить о погоде здесь, у логистического центра «Брузги», то сегодня стало немного теплее. Сейчас температура около 0 °C. Ситуация здесь достаточно стабильная. Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста, поделится подробностями.
Какая ситуация в лагере на сегодняшнее утро, что у нас с гуманитарной помощью?
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
Ситуация у нас штатная, абсолютно рабочая, все у нас без эксцессов. Утром мы опять покормили людей горячим чаем, печеньем, выдавали сладости для детей. Сейчас поедем на склад – готовиться уже к обеду. В принципе, всего хватает. Что касается продовольствия – более чем достаточно.
Вчера пришла большая гуманитарная помощь от МОМ – это Международная организация по миграции, мы сегодня тоже будем заниматься разгрузкой. Привезли то, что мы заказывали, – это и вода, и соки, и детское пюре, детское питание, макароны. То есть все, что необходимо для того, чтобы мы формировали продуктовые пакеты, нам предоставили. Поэтому по питанию мигранты полностью закрыты. По одежде, по обуви, по теплым вещам тоже закрыты, поэтому все у нас в штатном режиме.
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