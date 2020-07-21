Руммо: когда в Беларуси выполнили первую операцию по трансплантации печени, было огромное количество новшеств и прорывов

Новости Беларуси. За 2019 год только белорусские трансплантологи спасли 528 жизней. За шесть месяцев 2020-го уже выполнено больше 260 операций по пересадке органов.
Новости Беларуси. За 2019 год только белорусские трансплантологи спасли 528 жизней. За шесть месяцев 2020-го уже выполнено больше 260 операций по пересадке органов.
А с чего всё начиналось? 2008 год. Поистине знаковое событие для отечественного здравоохранения: проведена первая в стране пересадка печени.
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Именно это и станет отправной точкой динамичного развития отечественной трансплантологии.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То, что сделали вы – это, конечно, победа нашей отечественной медицины. Нам очень важно, чтобы такие операции и другие вещи, которые связаны со здоровьем людей, у нас было как можно больше. Были не единичны, а проводилось их как можно больше.
Олег Руммо, директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:
С того момента, когда был совершен прорыв в виде выполнения первой в истории Беларуси операции по трансплантации печени, было огромное количество новшеств и прорывов. Это и первая трансплантация печени, это и первая трансплантация ребенку, это и первая трансплантация сразу двух органов. Первая в истории Беларуси успешная операция по трансплантации легких, которая была выполнена в нашем центре. Это создание целой службы органного донорства, это создание регистра доноров костного мозга, регистра доноров органов. Это всё то, что за последние 10-11 лет было сделано в этих стенах.
Сегодня специалистам центра подвластны практически все операции по пересадке органов и тканей. И их количество с каждым годом растет. А с появлением суперсовременного корпуса хирургии и трансплантологии спасенных жизней станет гораздо больше. Его откроют уже в 2021 году.