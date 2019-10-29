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Хрупкий мотор и жизненно важный орган. В РНПЦ «Кардиология» рассказали, как можно жить обычной жизнью после пересадки сердца

29 октября 2019 13:14
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Уже несколько лет подряд белорусские хирурги держат планку, выполняя сотни трансплантаций в год. В том числе и на базе РНПЦ «Кардиология».

О работе РНПЦ «Кардиология» рассказали в документальном цикле «Я шагаю по стране».

Хрупкий мотор и жизненно важный орган. В РНПЦ «Кардиология» рассказали, как можно жить обычной жизнью после пересадки сердца-1

Человеческое сердце – хрупкий мотор, который по разным причинам может дать роковой сбой. Операции по пересадке сердца в нашей стране начали делать в 2009 году. За эти годы на счету белорусских хирургов сотни подобных трансплантаций.

Хрупкий мотор и жизненно важный орган. В РНПЦ «Кардиология» рассказали, как можно жить обычной жизнью после пересадки сердца-4

Юрий Островский, заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ «Кардиология»:
В плане оценки результатов, прогнозов исходов мы продвинулись значительно дальше, чем все наши восточные соседи, потому что у нас работает весь комплекс, который начал создаваться более 20 лет назад. Сейчас он реально работает.

Хрупкий мотор и жизненно важный орган. В РНПЦ «Кардиология» рассказали, как можно жить обычной жизнью после пересадки сердца-7

Лариса Рачок, заведующая 3-м кардиологическим отделением РНПЦ «Кардиология»:
Если раньше пациенты не могли даже обслуживать сами себя, то после трансплантации они живут обычной человеческой жизнью. Многие их них приступают к работе, некоторые поступают в институты, учатся. У пяти пациентов – мужчин – родились дети.

Надежда на спасение. Как работает РНПЦ органов и тканей, и почему иностранцы стремятся сделать операцию именно в Беларуси

Подробности – в видеоматериале.

# Пересадка органов # общество # Юрий Островский # Лариса Рачок # Фотофакт

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