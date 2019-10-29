Хрупкий мотор и жизненно важный орган. В РНПЦ «Кардиология» рассказали, как можно жить обычной жизнью после пересадки сердца

Уже несколько лет подряд белорусские хирурги держат планку, выполняя сотни трансплантаций в год. В том числе и на базе РНПЦ «Кардиология». О работе РНПЦ «Кардиология» рассказали в документальном цикле «Я шагаю по стране».

Человеческое сердце – хрупкий мотор, который по разным причинам может дать роковой сбой. Операции по пересадке сердца в нашей стране начали делать в 2009 году. За эти годы на счету белорусских хирургов сотни подобных трансплантаций.

Юрий Островский, заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ «Кардиология»:

В плане оценки результатов, прогнозов исходов мы продвинулись значительно дальше, чем все наши восточные соседи, потому что у нас работает весь комплекс, который начал создаваться более 20 лет назад. Сейчас он реально работает.