23 тысячи гектаров удивительной природы и специальные зоны для туристов. Что посмотреть в заказнике «Озёры»

Новости Беларуси. Браславские озера, Березинский заповедник, «Августовский канал» и бескрайнее болото Ельня. Всего около полутора тысяч особо охраняемых природных территорий, рассказали в проекте «Сделано».

В протоптанные тропинки хорошо известных экомаршрутов постепенно вплетаются новые зеленые объекты.

23 тысячи гектаров удивительной флоры и фауны. И все это в считанных километрах от Гродно. Заказник «Озеры» давно перерос славу просто места для прогулок. Теперь комплекс более известен у белорусов как туристическая изюминка региона.

Дмитрий Морозик, директор Республиканского ландшафтного заказника «Озёры»:

Республиканский ландшафтный заказник «Озеры» создан довольно давно, в 1990 году. За эти годы была проведена большая работа по обустройству мест отдыха, чтобы регулировать антропогенные потоки туристов, чтобы наносился наименьший вред данной территории. Большое внимание уделяется со стороны государства: различные государственные программы по поддержке как экологического туризма, так и особо охраняемых природных территорий.

Учитывая интересы обитателей заказника (а это около тысячи видов растений и животных), найти баланс человек – природа получилось довольно быстро.

Специалисты разделили территорию на зоны, подходящие активным туристам, любителям фотоохоты, гостям с детьми.

Еще 10 лет назад о палаточном городке в самом центре природоохранной зоны не мечтали даже самые заядлые любители кемпинга.

А сегодня специально оборудованными туристическими стоянками усыпан весь заказник. Для комфортного отдыха на природе также предусмотрели санатории, турбазы и детские лагеря.

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Мы должны любить свою страну, знать. Мы разбудили этот внутренний туризм. По данным статистики, за прошлый год у нас 1 миллион 200 тысяч белорусов уже путешествуют по нашей стране.