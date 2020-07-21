«Это растение для интеллигентных лентяев». Как ухаживать за лилейниками

Чтобы жизнь стала радостной и прекрасной, чтобы забылись все горести и печали, нужно всего лишь прикоснуться к цветкам лилейника и вдохнуть его аромат. Именно так гласит легенда, согласно которой лилейник называют цветком забвения. Растение издревле сажали в наших садах. Сегодня его популярность не угасает. Галина Бородич, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Лилейник – это растение для интеллигентных лентяев. На самом деле, они, конечно, тоже требуют ухода. Уже не говоря о старых сортах, новые сорта тоже очень требовательны к уходу. Отрастают они в апреле, цветут они в июле, у нас в Беларуси. Лилейники – великолепное украшение любого сада. Их по праву называют «стартующими» растениями. Нежные розетки листьев появляются раньше, чем у многих других многолетников и своей сочной зеленью придают цветникам особый колорит. И что важно – посадки лилейников декоративны весь сезон. Ну а чтобы растение радовало дольше – необходимо знать основные, совсем простые правила ухода. Что делать после цветения и как подготовить к зиме?

Галина Бородич:

После того, как они процветают, где-то месяц-полтора, такое длительное обильное цветение, цветоносы у них начинают подсыхать и легко выдёргиваются из куста. Обрезку нужно проводить растений для того, чтобы готовить к зиме, где-то в октябре, перед самыми морозами желательно, на высоту 15 сантиметров. Зимуют они без укрытия, они очень зимостойкие, морозоустойчивые. А следующей весной нужно их подкормить для лучшего цветения. И если сухое, особенно во время цветения, лето, то нужно поливать лучше всего наплывом. Не сверху, чтобы не повреждать цветочки, а наплывом: положить шланг в канавку. И таким образом хорошо пропитывается корневая именно система. Лилейники не требуют большого ухода. Они не подвержены болезням и вредителям, но специалисты уверяют – при необходимости всё же важно провести обработку посадок специальными препаратами.



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