Какие новые специальности появились в учреждениях профтехобразования?

Электрик, автослесарь, строитель или кондитер? Выпускникам девятых и одиннадцатых классов предстоит определиться с будущей профессией. Приёмная кампания в учреждениях профессионально-технического образования в разгаре. Колледжи и лицеи по всей стране распахнули свои двери для абитуриентов и готовы принять около 28,5 тысяч человек. Особенностью этого года станет начало обучения по 133 новым специальностям. Некоторые из них появятся и в столичных колледжах.

Андрей Стригельский, директор Минского государственного профессионально-технического колледжа железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича:

В этом году, изучив совместно с минским метрополитеном кадровые потребности, в связи с открытием 3-ей линии минского метрополитена, колледж начинает подготовку машинистов электропоездов. Мы отработали и организационные, и содержательные вопросы подготовки ребят по этой профессии. Молодые люди после окончания 11-ти классов, в течение полутора лет смогут изучить особенности движения, эксплуатации, а также устройство поездов в минском метро. В программу обучения войдёт ознакомление с передовыми технологиями подвижного состава «Штадлер Минск». Движение электропоезда должно быть безопасным, поэтому требования к абитуриентам высокие.

Андрей Стригельский:

В этом году для удобства поступающих, и в связи с эпидемиологической ситуацией, колледж внедрил новую информационную, автоматизированную систему информирования поступающих о ситуации с приёмной кампанией. Каждому поступающему при подаче документов выдаётся уникальный код, по которому на сайте колледжа он может отслеживать и рейтинговую таблицу средних баллов документов об образовании, которые подали все претенденты. С сентября в стране планируется начать подготовку по трём абсолютно новым профессиям: скорняк-раскройщик, аппаратчик вытяжки и заливщик металла. Получив необходимые навыки, молодые люди могут спокойно начинать трудовую деятельность или продолжать обучение дальше. Например, некоторые ВУЗы можно будет окончить по сокращённой программе.

Андрей Готто, директор Минского государственного профессионально-технического колледжа монтажных и подъёмно-транспортных работ:

У нас в этом году открывается набор на новую специальность – «Электромонтёр пожарно-охранной сигнализации». Эта специальность идёт у нас вместе со специальностью «Электромонтажник». Специалисты, планируется, которые будут выпущены по этой квалификации, будут устраиваться в департамент охраны, МЧС для того, чтобы осуществлять монтаж, в дальнейшем наладку систем как пожарной, так и охранной сигнализации. Выпускники многих колледжей и лицеев могут получить сразу две квалификации, что, конечно же, плюс при трудоустройстве. Иногородние студенты поступают в Минск, знакомятся с городом, и не знают проблем с жильём. Многие колледжи обеспечивают обучающихся общежитием.