Румак об инклюзивном образовании: для таких людей важно чувствовать себя наравне с другими

В программе «Прикосновение к свету» побывали в стенах неординарного учебного заведения – Минского колледжа электроники, где создана особая среда для инклюзивного обучения ребят с особыми потребностями.

Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Своими мыслями и впечатлениями от посещения колледжа поделился и уполномоченный по делам религий, национальностей Республики Беларусь Александр Румак.