Румак об инклюзивном образовании: для таких людей важно чувствовать себя наравне с другими

В программе «Прикосновение к свету» побывали в стенах неординарного учебного заведения – Минского колледжа электроники, где создана особая среда для инклюзивного обучения ребят с особыми потребностями.
Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Своими мыслями и впечатлениями от посещения колледжа поделился и уполномоченный по делам религий, национальностей Республики Беларусь Александр Румак.
Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:
Государство вкладывает много возможностей для таких молодых людей получить профессию и найти свое место в жизни. Для этих людей также важно не быть в стенах своих квартир, а чувствовать себя наравне с другими молодыми людьми, для которых есть все возможности учиться, получить профессию, гарантированное первое рабочее место. Это очень важно.
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