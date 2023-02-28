«Воздержание от определённых видов пищи и супружеского общения». Священник напомнил основные правила Великого поста

Протоиерей Владимир Долгополов, настоятель храма равноапостольной княгини Ольги в Минске:

В ближайшее время православная церковь вступает в дни Великого поста. Многие люди задаются вопросом: что же это такое, как правильно провести Великий пост и каково его значение в нашей жизни?

Великий пост – это период в жизни церкви, когда все мы готовимся к празднику Святой Пасхи, к величайшему из праздников – Воскресению Христову. Великим этот пост называется как по продолжительности своей, так и по своему значению, поскольку он предшествует празднику праздников. В этом посте можно различить два отрезка. Первый – Святая четыредесятница, 40 дней до дня воскрешения праведного Лазаря. И затем последняя неделя, особая, наполненная совершенно уникальными воспоминаниями, которая называется в церкви Страстная седмица. Вместе они и образуют Великий пост. Пост этот установлен, как и почти все в нашей церковной жизни, в подражание спасительному пути Господа нашего Иисуса Христа. Мы читаем в Евангелие, что перед выходом на проповедь после своего крещения Господь 40 дней постился и тем самым подал пример всем верующим в Него и желающим идти за Ним. Как Он сам говорил: я есть путь, истина и жизнь, образ для повторения или для подражания.