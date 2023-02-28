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«Воздержание от определённых видов пищи и супружеского общения». Священник напомнил основные правила Великого поста

28 февраля 2023 06:53
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Отец Владимир Долгополов расскажет, как подготовиться к прохождению Великого поста.  Рубрика «Вопрос к священнику» в программе «Прикосновение к свету» на СТВ.

«Воздержание от определённых видов пищи и супружеского общения». Священник напомнил основные правила Великого поста-1

Протоиерей Владимир Долгополов, настоятель храма равноапостольной княгини Ольги в Минске:
В ближайшее время православная церковь вступает в дни Великого поста. Многие люди задаются вопросом: что же это такое, как правильно провести Великий пост и каково его значение в нашей жизни?

Великий пост – это период в жизни церкви, когда все мы готовимся к празднику Святой Пасхи, к величайшему из праздников – Воскресению Христову. Великим этот пост называется как по продолжительности своей, так и по своему значению, поскольку он предшествует празднику праздников. В этом посте можно различить два отрезка. Первый – Святая четыредесятница, 40 дней до дня воскрешения праведного Лазаря. И затем последняя неделя, особая, наполненная совершенно уникальными воспоминаниями, которая называется в церкви Страстная седмица. Вместе они и образуют Великий пост. Пост этот установлен, как и почти все в нашей церковной жизни, в подражание спасительному пути Господа нашего Иисуса Христа. Мы читаем в Евангелие, что перед выходом на проповедь после своего крещения Господь 40 дней постился и тем самым подал пример всем верующим в Него и желающим идти за Ним. Как Он сам говорил: я есть путь, истина и жизнь, образ для повторения или для подражания.

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«Воздержание от определённых видов пищи и супружеского общения». Священник напомнил основные правила Великого поста-4

Пост включает в себя разные элементы. Прежде всего, то, что наиболее очевидно всем, – воздержание от определенных видов пищи и от супружеского общения людей, которые находятся в браке. В это время духовной подготовки, духовной весны мы должны уделить особое внимание чтению Священного писания, которое не только научает нас чему-то, но и, как мы верим, очищает нас от грехов. Конечно, одна из важнейших частей поста – это доброделание. Человек должен не только научиться чему-то и не только воздержаться от чего-то, но и привнести в этот мир то, что ждет от нас Спаситель, – добрые и благие деяния.

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# Религия # общество # Протоиерей Владимир Долгополов # Фотофакт

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