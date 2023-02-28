К акции «Поезд Памяти» присоединятся школьники из Армении, Кыргызстана и Казахстана

Новости Беларуси. Участники патриотического проекта «Поезд Памяти» поделились своими эмоциями и ожиданиями от предстоящей поездки. Накануне в Гомеле встреча объединила школьников, которые уже стали пассажирами международного рейса, и тех, кому только предстоит отправиться в увлекательное путешествие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое общение инициировали сенаторы. Совместный проект создавался по инициативе глав верхних палат парламентов Беларуси и России. В прошлом году он объединил 200 школьников из двух стран. В нынешнем пассажирами «Поезда Памяти» также станут ребята из Армении, Кыргызстана и Казахстана. Гомельскую область представят восемь школьников.