Руководитель завода высказался о приватизации: «Абсолютно здесь согласен с позицией Президента»

Ольга Коршун, ведущая: Часто у нас появляется информация в СМИ, что тот или иной завод перепродали россиянам. «Гродно Азот» вообще каждый месяц в медиа кто-то кому-то продает с подачи нечестных на руку журналистов. Как вы относитесь к приватизации глобальных предприятий? Как сделать так, чтобы она в «прихватизацию» по классике не превратилась?

Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций»:

Абсолютно здесь согласен с позицией Президента: объекты государственного значения должны поддерживаться, но не искусственно, не на искусственном аппарате дыхания, а всей страной привлекать их к работе. Работы хватает. Надо более настырно лезть в ту же Россию. Я знаю, что мы там востребованы. У меня там очень много серьезных знакомых, которые сейчас прислали приглашение поучаствовать в проекте на уровне Воробьева. Это губернатор Московской области. Там достраивать жилье. Готовы передать целую площадку. Я хочу в министерстве это все озвучить, проговорить.