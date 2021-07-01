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Руководитель завода высказался о приватизации: «Абсолютно здесь согласен с позицией Президента»

01 июля 2021 06:28
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций», поделился своим мнением о приватизации предприятий.

Ольга Коршун, ведущая:
Часто у нас появляется информация в СМИ, что тот или иной завод перепродали россиянам. «Гродно Азот» вообще каждый месяц в медиа кто-то кому-то продает с подачи нечестных на руку журналистов. Как вы относитесь к приватизации глобальных предприятий? Как сделать так, чтобы она в «прихватизацию» по классике не превратилась?

Руководитель завода высказался о приватизации: «Абсолютно здесь согласен с позицией Президента»-1

Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций»:
Абсолютно здесь согласен с позицией Президента: объекты государственного значения должны поддерживаться, но не искусственно, не на искусственном аппарате дыхания, а всей страной привлекать их к работе. Работы хватает. Надо более настырно лезть в ту же Россию. Я знаю, что мы там востребованы. У меня там очень много серьезных знакомых, которые сейчас прислали приглашение поучаствовать в проекте на уровне Воробьева. Это губернатор Московской области. Там достраивать жилье. Готовы передать целую площадку. Я хочу в министерстве это все озвучить, проговорить.

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Чекмарёв # Ольга Коршун # Фотофакт

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