Национальный аэропорт Минск отмечает 38-летие. Какой подарок приготовили для посетителей?

Новости Беларуси. 1 июля главной воздушной гавани нашей страны исполняется 38 лет. Национальный аэропорт Минск – это визитная карточка столицы, ведь именно сюда прибывают пассажиры, и именно отсюда начинается их знакомство с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2021 году по случаю праздника персонал аэропорта решил предоставить возможность всем желающим разделить это событие в нестандартном формате. Гостям и всем любителям путешествовать предлагают сделать не только отличные кадры, но и побывать на увлекательной экскурсии. Увидеть своими глазами, как проходят тренировки спасателей, побывать в дымокамере, а также познакомиться с работой перронной техники.

К слову, уже к 2025 году аэропорт сможет обслуживать до 10 миллионов пассажиров. В планах – строительство еще одного терминала, паркинга и железной дороги до Минска.

Отметим, что с 1 июля сделать ПЦР-тест на COVID-19 в Национальном аэропорту Минск можно по технологии SmartAmp. Это позволит увеличить мощность лаборатории. Для предварительной записи на исследование, как и прежде, достаточно авиабилета. Результат обещают уже через пару часов.