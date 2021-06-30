Наталья Кочанова: «Моей детской мечтой всегда было побыть на 9 Мая 1945 года»

Первый раз «исторический состав» российских железных дорог прибыл в Минск 11 июня. Затем было путешествие по нашей стране и 8 остановок. Желающих заглянуть в «Поезд Победы» много. В Витебске, например, выстраивались огромные очереди. Популярность остановила состав в Минске второй раз. На первой платформе железнодорожного вокзала. 30 июня передвижную выставку посетила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. «Поезд Победы» – это 12 вагонов, 9 из них экспозиционные. Тысяча экспонатов, которые, словно машина времени, переносят в 1940-е под проникновенный женский голос. Это Лидия – аудиогид. Собирательный образ поколения победителей, которые прошли путь от Бреста до Москвы, от Сталинграда до Берлина.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Моей детской мечтой всегда было побыть на 9 Мая 1945 года, в то время, тогда, когда была Победа. И вот сегодня этот уникальный музей передвижной, конечно, меня вернул к тем событиям в очередной раз, хотя мы с этой войной живем в сердце, то поколение старшее. Потому что мы выросли с этим. И, вы знаете, просто сдержать своих эмоций невозможно, это великолепный проект. Это то, что нужно сегодня нам, чтобы мы помнили, какой ценой была добыта та Победа.