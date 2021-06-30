«Должны знать подвиги своих отцов и дедов». Этот врач из Минска стал 25-тысячным посетителем «Поезда Победы»

Новости Беларуси. «Поезд Победы», который задержался в Минске дополнительно на два дня из-за большого количества желающих увидеть памятную экспозицию, отправился в путь 30 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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30 июня наградили 25-тысячного посетителя исторического эшелона. Им стал врач из Минска, многодетный отец Евгений Серов. Он пришел в передвижной музей с шестилетним сыном. Уверен, что на долю детей не должно выпасть то, с чем столкнулись наши предки. У Евгения Серова своя история о той войне, которая унесла жизнь каждого третьего белоруса.
Евгений Серов, 25-тысячный посетитель «Поезда Победы»:
Мы пришли сюда, я говорю: «Вот, пойдем». Он говорит: «С удовольствием». Мы прошлись по всему музею, посмотрели экспозицию, произвела большое впечатление. Мои два деда, то есть его два прадеда, воевали в Великой Отечественной войне, оба были ранены. Дети должны помнить, внуки должны знать подвиги своих отцов и дедов, без этого не будет будущего.