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В Молдове из-за засухи пострадало более 60% посевов сахарной свеклы

12 августа 2025 13:40
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Молдова может остаться без сахара. В стране просто не будет сырья для его производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Урожай сахарной свеклы практически погиб.

В Молдове из-за засухи пострадало более 60% посевов сахарной свеклы-2

Причиной стало знойное лето. Из-за засухи пострадало более 60 % посевов. Как фермеры, так и переработчики уже подсчитывают убытки. Только по предварительным подсчетам, эта сумма уже достигла почти 20 миллионов евро. В Министерстве сельского хозяйства Молдовы уже предупредили, что населению надо готовиться к резкому подорожанию сахара, вызванного возможным дефицитом продукта. Кроме того, на плечи покупателей лягут и расходы на поддержку сельхозпроизводителей. Сейчас правительство ищет на это средства, которых в бюджете нет.

# Международная политика

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