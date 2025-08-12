В Молдове из-за засухи пострадало более 60% посевов сахарной свеклы

Молдова может остаться без сахара. В стране просто не будет сырья для его производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Урожай сахарной свеклы практически погиб.

Причиной стало знойное лето. Из-за засухи пострадало более 60 % посевов. Как фермеры, так и переработчики уже подсчитывают убытки. Только по предварительным подсчетам, эта сумма уже достигла почти 20 миллионов евро. В Министерстве сельского хозяйства Молдовы уже предупредили, что населению надо готовиться к резкому подорожанию сахара, вызванного возможным дефицитом продукта. Кроме того, на плечи покупателей лягут и расходы на поддержку сельхозпроизводителей. Сейчас правительство ищет на это средства, которых в бюджете нет.