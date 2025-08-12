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МИД подтвердил факт освобождения белорусов из трудового рабства в Испании

12 августа 2025 13:40
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МИД Беларуси подтвердил факт освобождения в Испании белорусов, подвергавшихся трудовой эксплуатации. Четыре месяца их вынуждали работать на нелегальных табачных фабриках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД подтвердил факт освобождения белорусов из трудового рабства в Испании-2

Организация вербовала людей через интернет ложными предложениями о работе в строительной сфере, обещая заработок до 3 тысяч евро в месяц. В аэропорту Малаги их встретили представители преступной организации и доставили на фабрики. Попавшие в трудовое рабство работали без оплаты по 12 часов в сутки, поскольку им нужно было якобы выплатить долг перед организацией за то, что та привезла их в Испанию.

МИД подтвердил факт освобождения белорусов из трудового рабства в Испании-4

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
МИД Республики Беларусь подтверждает факт освобождения в Испании в ходе полицейской операции лиц, подвергшихся трудовой эксплуатации, среди которых имеются граждане Беларуси. Посольство Республики Беларусь в Мадриде незамедлительно подключилось к работе и поддерживает постоянный контакт с испанскими правоохранительными органами. Наши дипломаты готовы оказать необходимую консульско-правовую поддержку и обеспечить сопровождение освобожденных во всех вопросах взаимодействия с местными властями.

Продолжаются следственные действия, после завершения которых белорусским гражданам будет обеспечена возможность безопасного возвращения на родину. МИД Беларуси и дальше будет внимательно следить за развитием ситуации и оказывать всяческую поддержку пострадавшим.

# МИД Республики Беларусь # Руслан Варанков

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