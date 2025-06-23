Белорусские парламентарии приняли три новых законопроекта – рассказываем подробности
Штраф за дефицит овощей в межсезонье. Такая мера будет применена к заготовителям и поставщикам, если в торговых объектах не окажется витаминной продукции. Белорусские парламентарии сегодня, 23 июня, приняли в двух чтениях законопроект по вопросам административной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документом предлагается наказывать штрафными санкциями поставщика за невыполнение поставки плодоовощной продукции или сокращение ее объема, а заготовителя – за отсутствие таких товаров в реализации в торговом объекте в межсезонный период.
За нарушение этих требований предполагается административное взыскание в виде штрафа от 5 до 12 базовых величин, а для юридических лиц – от 20 до 200. Законодательные новеллы должны упорядочить работу торговых сетей, устранить наличие товарного дефицита, а также обеспечить покупателей качественной социально значимой плодоовощной продукцией.
Парламентарии Беларуси приняли в двух чтениях законопроект по вопросам административной ответственности.
Также депутаты приняли законопроект, касающийся вопросов обеспечения прав детей. Предлагается установить обязанность родителей защищать своих сыновей и дочерей от вредоносной информации в сети Интернет. Кроме этого, законодатели ограждают несовершеннолетних от всех видов насилия: теперь преступники-экстремисты и те, кто распространял наркотики не смогут работать педагогами. Уделено в проекте закона внимание и детским игрушкам.
Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Те игрушки, которые являются воспроизведением компьютерных игр, фильмов. Те образы, которые чужды нашему восприятию и деструктивно воздействуют на психику и здоровье ребенка. Маркируя эти игрушки в соответствии с возрастом, мы в первую очередь даем право выбора родителям – приобретать либо не приобретать данные игрушки. Если это можно иногда даже назвать игрушками для своих детей, в первую очередь игрушка должна воспитывать, должна давать определенные навыки.
Второе чтение в Овальном зале также прошел законопроект об аудиторской деятельности. Документом уточняется перечень правонарушений, а также преступлений, наличие судимостей за совершение которых не позволяет аудитору осуществлять профессиональную деятельность. Поправки должны повысить качество оказания аудиторских услуг, закрепляя дополнительные механизмы защиты интересов их пользователей.
Ольга Жук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Законопроектом предусмотрено введение такого понятия, как безупречная профессиональная деловая репутация аудитора. Я отмечу, что это понятие вводится в соответствии с международным соглашением, которое мы подписали в рамках стран-участниц ЕАЭС. И, соответственно, введение вот этого понятия – это один из шагов уже по входу в единый рынок услуг в сфере аудитора в рамках ЕАЭС.
Сегодня же депутаты ратифицировали соглашение о подготовке кадров для пенитенциарных служб стран СНГ. Его практическая реализация позволит обеспечить высокий уровень обучения специалистов и создать эффективные механизмы взаимодействия в этой сфере.