Белорусские парламентарии приняли три новых законопроекта – рассказываем подробности

Штраф за дефицит овощей в межсезонье. Такая мера будет применена к заготовителям и поставщикам, если в торговых объектах не окажется витаминной продукции. Белорусские парламентарии сегодня, 23 июня, приняли в двух чтениях законопроект по вопросам административной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документом предлагается наказывать штрафными санкциями поставщика за невыполнение поставки плодоовощной продукции или сокращение ее объема, а заготовителя – за отсутствие таких товаров в реализации в торговом объекте в межсезонный период. За нарушение этих требований предполагается административное взыскание в виде штрафа от 5 до 12 базовых величин, а для юридических лиц – от 20 до 200. Законодательные новеллы должны упорядочить работу торговых сетей, устранить наличие товарного дефицита, а также обеспечить покупателей качественной социально значимой плодоовощной продукцией. Парламентарии Беларуси приняли в двух чтениях законопроект по вопросам административной ответственности.

Также депутаты приняли законопроект, касающийся вопросов обеспечения прав детей. Предлагается установить обязанность родителей защищать своих сыновей и дочерей от вредоносной информации в сети Интернет. Кроме этого, законодатели ограждают несовершеннолетних от всех видов насилия: теперь преступники-экстремисты и те, кто распространял наркотики не смогут работать педагогами. Уделено в проекте закона внимание и детским игрушкам.

Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Те игрушки, которые являются воспроизведением компьютерных игр, фильмов. Те образы, которые чужды нашему восприятию и деструктивно воздействуют на психику и здоровье ребенка. Маркируя эти игрушки в соответствии с возрастом, мы в первую очередь даем право выбора родителям – приобретать либо не приобретать данные игрушки. Если это можно иногда даже назвать игрушками для своих детей, в первую очередь игрушка должна воспитывать, должна давать определенные навыки. Второе чтение в Овальном зале также прошел законопроект об аудиторской деятельности. Документом уточняется перечень правонарушений, а также преступлений, наличие судимостей за совершение которых не позволяет аудитору осуществлять профессиональную деятельность. Поправки должны повысить качество оказания аудиторских услуг, закрепляя дополнительные механизмы защиты интересов их пользователей.