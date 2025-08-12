В Поставском районе убрано примерно 40% зерновых

Гектар за гектаром, преодолевая все трудности, к достижению поставленных целей идут аграрии Поставского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два месяца проливных дождей дают о себе знать. Поля переувлажнены настолько, что техника буксует и застревает в грязи.

Сельхозпроизводители делают все возможное, чтобы убрать урожай. Зерновой клин хозяйства «Камайский-Агро» превышает 4 тысячи гектаров. Минимизировать потери помогают комбайны на гусеничном ходу. Они адаптированы к работе на переувлажненных участках и поднимут колосья даже там, где не справится другая техника. Плечо Поставскому району подставили коллеги из Орши, направив свой переоборудованный зерноуборочный комбайн.

Геннадий Бобков, механизатор Оршанского комбината хлебопродуктов:

Хлеб, конечно, надо убирать. Любыми судьбами пытаться. Уже нажали тысячу тонн. Если даст погода, то вторая тысяча будет.

Александр Даниленко, директор сельхозпредприятия «Камайский-Агро»:

Существенную помощь нам оказывают Витебский облисполком и руководство района. Нам выделены комбайны на гусеничном ходу, в частности, Оршанский КХП, плюс коллеги из Гомельской области, Житковичского района. Мы взяли дополнительно гусеницы, которые установлены на наш отечественный комбайн «Гомсельмаш» с полным приводом. Поэтому комбайн зарекомендовал себя замечательно на гусенице. В сельхозпредприятии настроены по-боевому. Уже убрано более 30 % хлебных полей. Полностью рассчитались с государством по рапсу. Сейчас отгружают пшеницу. Слаженный процесс уборочной кампании отметил и уполномоченный представитель главы государства в Витебской области, председатель Палаты представителей Национального собрания, который посетил сегодня Поставский район.