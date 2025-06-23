Председатель Суда ЕАЭС: союз может стать мощным ядром для развития большого трансконтинентального партнёрства

Евразийский экономический союз может стать мощным ядром для развития большого трансконтинентального партнерства – заявил Алексей Дронов, председатель Суда ЕАЭС на торжественной церемонии по случаю принятия присяги судьи от Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В состав входят по два представителя от каждой страны-участницы.

В 2025 году судебный орган отмечает 10-летие со дня учреждения, обеспечивает верховенство права в рамках ЕАЭС и является гарантом стабильного функционирования Союза. Чаще всего в Суд обращаются хозяйствующие субъекты. Это вопросы, связанные с соблюдением общих принципов и правил конкуренции на трансграничных рынках. Суд ЕАЭС не только разрешает споры, но и выносит консультативные заключения.

Алексей Дронов, председатель Суда Евразийского экономического союза: Эти консультативные заключения формально носят рекомендательный характер, а фактически – это один из способов обеспечить единообразное применение всеми государствами-членами и органами Союза договора и актов, которые основаны на Договоре о Евразийском экономическом союзе. Поэтому их значение очень велико.

ЕАЭС – не просто некая организация, которая занимается отдельными экономическими вопросами. Это крупнейший, очень важный макроэкономический и макрополитический проект, который направлен на формирование четырех свобод, в том числе свободы движения товаров, капитала, трудовых ресурсов – отметил председатель Суда ЕАЭС, говоря о подготовке к саммиту «пятерки» и Евразийскому экономическому форуму.

Как ожидается, в Беларусь приедут представители без малого из 30 стран. Договор о создании ЕАЭС был подписан 10 лет назад. За это время Союз показал рост, в том числе, в экономике. В частности, совокупный ВВП увеличился на 64 %, а объем взаимной торговли вырос вдвое.