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Руины Белого дворца. Чем интересна эта достопримечательность, расположенная возле Брестской крепости?

26 февраля 2022 16:20
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В этом выпуске мы, наконец, доберемся до Бреста. И, конечно, первым местом, которое посетим, будет Брестская крепость. Как и 50 лет назад, посетителей встречают песней «Священная война». На территории комплекса расположены скульптура «Жажда», монумент «Мужество», руины Белого дворца, площадь церемониалов с мемориальными плитами и обелиском-штыком, Холмские ворота и несколько музеев, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».  

Брест – это не только Брестская крепость. Еще это средневековое городище Берестье под стеклянным куполом и музей «Спасенные художественные ценности» – единственный в стране. С экспонатами на миллионы долларов.  

Руины Белого дворца. Чем интересна эта достопримечательность, расположенная возле Брестской крепости?-1

Здание Белого дворца было построено во второй половине XVIII века. Тогда в этих стенах располагался униатский базилианский монастырь. Собственно, постройку возвели на месте старой деревянной церкви святых апостолов Петра и Павла в качестве нового храма. Во время строительства Брестской крепости в XIX веке храм был перепланирован и приспособлен под здание офицерского собрания. В начале XX века дворец стали использовать как место отдыха и проведения культурных мероприятий. Здесь располагались ресторан, бильярд, зрительный зал, библиотека и многое другое.  

3 мая 1918 года здесь прошло подписание Брестского мира между Германией и советской Россией. Говорят, что на стене бильярдного зала Лев Троцкий тогда оставил надпись «Ни войны, ни мира». Белый дворец был разрушен в ходе боевых действий в 1941 году. В послевоенное время под обломками здания и возле него нашли останки более 130-ти человек.  

Руины Белого дворца. Чем интересна эта достопримечательность, расположенная возле Брестской крепости?-4

Огромная площадь, за которой мемориальные плиты с именами погибших, штык-обелиск высотой 100 метров, вечный огонь и главный монумент – неофициальное, но известное название – «Мужество». Торжественное и печальное место с напоминанием о том, что войнам место в музеях.  

Руины Белого дворца. Чем интересна эта достопримечательность, расположенная возле Брестской крепости?-7

В 1965 году Брестской крепости присвоено звание крепость-герой.  
– У нас за спинами главный монумент – «Мужество» и вахта памяти, которую несут школьники уже около 50-ти лет. Каждые 20 минут они сменяются. Для каждого брестского школьника – это великая честь оказаться здесь, на этой вахте.  

Руины Белого дворца. Чем интересна эта достопримечательность, расположенная возле Брестской крепости?-10

На самом деле история крепости и места, на котором она стоит, этим совсем не ограничивается. Тут можно изучать весь тысячелетний таймлайн жизни города – от самой древности до двух мировых войн. Можно долго гулять по огромным зеленым пространствам, а можно зависнуть в интеллектуальном музее.  

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# Достопримечательности Беларуси # общество # Лев Троцкий # Фотофакт

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