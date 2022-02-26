Руины Белого дворца. Чем интересна эта достопримечательность, расположенная возле Брестской крепости?

В этом выпуске мы, наконец, доберемся до Бреста. И, конечно, первым местом, которое посетим, будет Брестская крепость. Как и 50 лет назад, посетителей встречают песней «Священная война». На территории комплекса расположены скульптура «Жажда», монумент «Мужество», руины Белого дворца, площадь церемониалов с мемориальными плитами и обелиском-штыком, Холмские ворота и несколько музеев, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц». Брест – это не только Брестская крепость. Еще это средневековое городище Берестье под стеклянным куполом и музей «Спасенные художественные ценности» – единственный в стране. С экспонатами на миллионы долларов.

Здание Белого дворца было построено во второй половине XVIII века. Тогда в этих стенах располагался униатский базилианский монастырь. Собственно, постройку возвели на месте старой деревянной церкви святых апостолов Петра и Павла в качестве нового храма. Во время строительства Брестской крепости в XIX веке храм был перепланирован и приспособлен под здание офицерского собрания. В начале XX века дворец стали использовать как место отдыха и проведения культурных мероприятий. Здесь располагались ресторан, бильярд, зрительный зал, библиотека и многое другое. 3 мая 1918 года здесь прошло подписание Брестского мира между Германией и советской Россией. Говорят, что на стене бильярдного зала Лев Троцкий тогда оставил надпись «Ни войны, ни мира». Белый дворец был разрушен в ходе боевых действий в 1941 году. В послевоенное время под обломками здания и возле него нашли останки более 130-ти человек.

Огромная площадь, за которой мемориальные плиты с именами погибших, штык-обелиск высотой 100 метров, вечный огонь и главный монумент – неофициальное, но известное название – «Мужество». Торжественное и печальное место с напоминанием о том, что войнам место в музеях.