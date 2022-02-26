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Музей контрабанды. Посетили одно из самых необычных мест Беларуси, где хранятся даже картины Айвазовского и Врубеля

26 февраля 2022 16:29
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В этом выпуске мы, наконец, доберемся до Бреста. И, конечно, первым местом, которое посетим, будет Брестская крепость. Как и 50 лет назад, посетителей встречают песней «Священная война». На территории комплекса расположены скульптура «Жажда», монумент «Мужество», руины Белого дворца, площадь церемониалов с мемориальными плитами и обелиском-штыком, Холмские ворота и несколько музеев, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».  

Брест – это не только Брестская крепость. Еще это средневековое городище Берестье под стеклянным куполом и музей «Спасенные художественные ценности» – единственный в стране. С экспонатами на миллионы долларов.  

Музей контрабанды. Посетили одно из самых необычных мест Беларуси, где хранятся даже картины Айвазовского и Врубеля-1

Ехали мы, ехали и приехали в музей спасенных ценностей. Потом почитали, что здесь есть за экспонаты. Оказалось, что мы приехали в музей по большому счету контрабанды.  
Да, все предметы, которые здесь представлены, были изъяты таможней во время незаконной перевозки их за границу – контрабандой. Здесь представлено около 300 экземпляров. Большую часть коллекции составляют иконы. Вот перед нами икона святого Власия Севастийского XIX века, которую для того, чтобы перевезти, поделили на шесть частей. Если присмотреться, можно увидеть своими глазами все шесть частей.  

Музей контрабанды. Посетили одно из самых необычных мест Беларуси, где хранятся даже картины Айвазовского и Врубеля-4

Это единственный в Беларуси музей, экспозиция которого состоит из произведений искусства и предметов антиквариата. 19 февраля 2016 года открылась новая экспозиция музея, в 10 залах которой представлено около 400 музейных предметов. Самый обширный раздел экспозиции музея представляет коллекцию русской иконописи.  

Музей контрабанды. Посетили одно из самых необычных мест Беларуси, где хранятся даже картины Айвазовского и Врубеля-7

В отдельных залах экспонируются иконы в серебряных окладах, созданных в ведущих ювелирных центрах России, коллекция русского медного художественного литья. Советское ювелирное искусство представлено изделиями всемирно известных фирм Фаберже, Овчинникова, Хлебникова и других.  

Музей контрабанды. Посетили одно из самых необычных мест Беларуси, где хранятся даже картины Айвазовского и Врубеля-10

Любопытно, конечно, что во времена, когда не существовало еще сканеров, сотрудники таможни как-то через психологию определяли, что в фургоне, например, есть что-то еще, кроме сухого молока. Например, предметы интерьера. Мебель, 20 картин, ваза Фаберже и многое другое. Целый день они провели, разгружая этот фургон с сухим молоком, чтобы найти такие чудо-находки.  

Музей контрабанды. Посетили одно из самых необычных мест Беларуси, где хранятся даже картины Айвазовского и Врубеля-13

Мясоедов, Виноградов, Айвазовский. Каких только картин мы здесь ни увидим.  
– Еще мы увидели здесь воробья.  
– Если кто такой прошаренный, то поймет, что мы говорим про Михаила Александровича Врубеля. А точнее, про эскиз к картине «Демон поверженный». Здесь находится.  
– Сама картина находится в Третьяковской галерее в Москве.  
– А эскиз тут.  
Здесь эскиз, который был найден в чемодане с иконами. Вот так контрабанда иногда бывает полезной.  

Музей контрабанды. Посетили одно из самых необычных мест Беларуси, где хранятся даже картины Айвазовского и Врубеля-16

– Контрабанда бывает полезной?  
– Ну, да. Можно получить себе в музей искусств.  

Музей контрабанды. Посетили одно из самых необычных мест Беларуси, где хранятся даже картины Айвазовского и Врубеля-19

В выставочном зале музея регулярно проводятся вернисажи, творческие встречи с художниками, литературно-музыкальные вечера, концерты камерной музыки, мастер-классы и музейно-педагогические занятия.  

Музей контрабанды. Посетили одно из самых необычных мест Беларуси, где хранятся даже картины Айвазовского и Врубеля-22

Ура! Плохо я, конечно, играю.  

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